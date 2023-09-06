肺炎鏈球菌疫苗 10月放寬65歲以上接種

今年十月可免費接種肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）對象，疾管署發言人曾淑慧說，將放寬至65歲以上長者皆可接種，並且納入結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）。

肺炎鏈球菌可經由人與人接觸帶菌的口鼻分泌物傳染，或經由吸入含有此病原菌的飛沫傳染，帶菌者可能會因為本身免疫功能減低或同時感染呼吸道病毒性疾病等，導致細菌從呼吸道或血液侵襲器官，進而引發中耳炎、敗血症、菌血症、肺炎及腦膜炎。常見出現咳嗽、氣喘、胸痛、頭痛、頸部僵硬、嘔吐、意識不清等症狀。

我國現行肺炎鏈球菌疫苗公費接種，為71歲以上長者提供23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），以及提供幼兒三劑結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）。曾淑慧說，PPV23雖可以涵蓋23種細菌類型，但無免疫記憶力，保護時間較短；PCV13可誘發免疫記憶和抗體反應，保護時效較長，但價格較高。

曾淑慧說，五月二日ACIP專家會議決議，將擴大65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，公費提供1劑PCV13及1劑PPV23，並獲得行政院同意因此辦理招標採購。至於如何接種以及接種間隔將等到開打前公布，目前預計十月開打，但仍需要行政作業程序確認。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，肺炎鏈球菌會造成長者肺炎、敗血症、腦膜炎等健康威脅，因此建議尚未接種過PCV、PPV疫苗的65歲以上長者，屆時可以依據ACIP建議前往接種。