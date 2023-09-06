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不只肥胖、高齡族 睡眠呼吸中止症也好發於青壯年

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台大醫院院長吳明賢(右二)感謝肝基會董事長許金川(右一)牽線，由宋展河教育基金會董事長宋文洲(左一)總裁宋文彬(左二)捐贈呼吸睡眠呼吸中止症檢測儀器。記者沈能元／攝影
台大醫院院長吳明賢(右二)感謝肝基會董事長許金川(右一)牽線，由宋展河教育基金會董事長宋文洲(左一)總裁宋文彬(左二)捐贈呼吸睡眠呼吸中止症檢測儀器。記者沈能元／攝影

過去認為，患有阻塞型睡眠呼吸中止症患者多為高齡、肥胖、脖子短等族群，但台大醫院自2020年，蒐集超過1100多位民眾超音波檢查數據發現，多數出現中重度睡眠呼吸中止症的患者，年僅40至50歲，並非肥胖族群，卻仍然有結構導致的睡眠呼吸中止症。另外，睡不好可能與心情不好、壓力大有關，建議民眾持續睡不好應就醫。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模指出，美國每5人就有1人有睡眠呼吸中止症，且每15人就有1人屬於嚴重睡眠呼吸中止症，但高達75%的嚴重患者未被診斷。睡眠呼吸中止症影響睡眠品質，與心血管疾病、中風、血脂異常、糖尿病、憂鬱症、失智症等慢性病有密切關係。

台大醫院睡眠中心主任許巍鐘說，臨床研究發現，不少阻塞型睡眠呼吸中止症患者為非肥胖的青壯年族群，而非70歲以上肌肉鬆弛、肌力不張的民眾。建議自覺睡不好的40歲至50歲民眾，就醫檢查是否有睡眠呼吸中止症，及早發現，睡眠品質可及早改善，避免長期睡不好導致心血管疾病等慢性病發生。

「俗話說，藥補不如食補，食補不如睡補。」台大醫院院長吳明賢表示，團隊開發「人工智慧超音波睡眠檢測儀」已於歐美上市，並通過衛福部食藥署審核，經台大健康管理中心臨床試驗證實，檢測準確度高，患者不需在醫院睡24小時。感謝好心肝基金會牽線，宋展河教育基金會捐贈儀器，造福更多睡不好的人。

睡眠 台大醫院 患者

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