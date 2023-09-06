等了4年 維也納少年合唱團下月來

暌違四年，有「世界最美聲音」的維也納少年合唱團再度受邀訪台。在玉山銀行贊助下，十月十七日起展開全台巡演，包括桃園、台北、台南、高雄、台中等地。傳大藝術總經理周敦仁表示，維也納少年合唱團此行選了一首莫札特最著名、編號五二五的弦樂小夜曲作為開場曲目，除慶祝創團五二五周年，也彰顯合唱團與莫札特的特殊關係。

其他曲目還包括魏爾納的「野玫瑰」，史特勞斯的華爾茲及波卡舞曲，榮獲葛萊美終身成就獎的威利．尼爾森（Willie Nelson）創作的「再次上路（On the road again）」，網路暴紅的紐西蘭民謠「水手之歌（Wellerman）」。至於樂團每回必唱的台灣歌曲，目前暫時保密。

維也納少年合唱團創立於一四九八年，是世界上最著名的合唱團，擁有百位九到十四歲的團員，一九六一年首度受邀來台。合唱團以四位奧地利音樂家海頓、莫札特、舒伯特、布魯克納命名，今年輪到布魯克納團來台，指揮為義大利籍馬諾洛‧卡寧（Manolo Cagnin）。

●「玉山音樂饗宴—維也納少年合唱團」十月十七日至廿四日全台巡演，門票由OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，玉山卡友享八五折，玉山世界卡／無限卡享八折優惠，詳情請洽主辦單位傳大藝術02-2771-5676，網址www.arsformosa.com.tw。