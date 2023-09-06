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青年免費心理諮商 加碼1.6萬人
衛福部「年輕族群心理健康支持方案」八月上路，提供三次免費諮商補助，累計逾一萬人次使用，調查顯示個案中以廿四至卅歲占七成，且男女比例為一比二點八；經專業評估後，約三成憂鬱症狀嚴重，須轉介至其他醫療機構。衛福部宣布再加碼七八四三萬元，約可多服務一萬六千人。
心理健康司長陳亮妤表示，已跟七大公學協會及地方政府開會討論，並研擬配套措施，如每次諮商服務的間隔不要超過一個月、個案諮商全部時程不超過三個月；再者，心理諮商額度即將用完的地方衛生局，應提前兩周公告。另上路一年後將盤點檢討，再評估是否常態執行。
台北榮民總醫院教授李正達指出，兒童青少年較難精準表達，而憂鬱症狀表現常不典型，如早期主要症狀為偏頭痛、胃痛及全身不適，或是合併焦慮症、物質成癮症、注意力不足過動症等。
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