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學者：串連北部水庫供水 較符合效益

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市自來水連兩年出狀況，興建雙溪水庫又成話題。台大水工試驗所主任游景雲表示，水質可透過管理解決，至於花大錢興建雙溪水庫，若只解決基隆用水需求，可能是不成比例的設施，若能串連翡翠、石門水庫，整體解決西北台灣用水，比較符合成本效益。

基隆河是基隆自來水主要水源，水量豐沛時還可輸送新山水庫當「存糧」。基隆1天用水量約23萬噸，除靠新山、暖暖、安樂和六堵淨水場供應，中正、信義區部分用戶由貢寮淨水場供水。

游景雲說，基隆河近幾年水情不佳，就須依賴新山水庫調配；暖暖水質出狀況，水公司建議雙溪水庫興建案，較說不過去，因只要加強管理就可避免，況且即使是水庫也會有優氧化等問題。

至於水量，游景雲說，如果基隆旱情持續，增加蓄水措施有其必要，雙溪水庫和濕地蓄水都可能是選項。只是雙溪水庫量體那麼大，若興建供應基隆用水，可能是不成比例的設施。

游景雲說，幾年前討論雙溪水庫興建案時，沒完整討論把北部幾個水庫串連起來的方案，現在因應氣候變遷，是進一步思考水庫「珍珠串」時機，如此，雙溪水庫除了解決基隆部分用水，也可支援翡翠供應新北用水。

新山水庫 基隆 水質

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