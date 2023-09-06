雙溪水庫解基隆飲憂？ 引發議論

今年7月少雨酷熱，基隆河藻類異常增生，基隆暖暖地區住戶飲用「黃色自來水」，民眾至今餘悸猶存。自來水公司緊急增設監測設備，以及早應變，水公司內部則評估興建「雙溪水庫」才是長期解方，基隆市長謝國樑也樂見興建水庫方案；但水庫提議一起，引發各界議論。

謝國樑昨說，只要能協助基隆居民，擁有穩定的供水服務和用水品質，包括興建雙溪水庫等方案，市府都樂觀其成。基隆市議長童子瑋說，基隆多丘陵，管線維修不易，早年漏水率高，目前已降至20.8％，若能興建雙溪水庫備援，相信更有助基隆民眾確保用水無虞。

新北市府表示，興建水庫屬中央權責，一定要傾聽地方民意，重要的是，不能破壞生態永續和環境安全，要在各項因素中取得平衡點。

水利署北區水資源局副局長郭耀程說，重啟雙溪水庫興建案或許是水公司眼中最好的方法，但並未納入水利署短、中期穩定供水方案，必須考量對社會、經濟的影響，目前對蓋水庫還有很多不同意見。

左下角工作室創辦人王醒之說，興建水庫的預算和外部成本高、工期也長，不一定能解決眼下基隆的缺水問題。雖然自來水管線持續汰換中，基隆的年漏水率仍超過20％，等於1年會漏掉超過3000萬噸水，加速改善基隆漏水問題更是當務之急。

暖暖地區民眾7月初驚見自來水變黃色，並有刺鼻異味，有人家中使用濾水器，發現濾芯很快變髒，但自來水公司第一區管理處副處長陳素卿說，只是「色度」偏高，水質絕對沒問題，民眾可放心。陳素卿說，基隆河水位降低、水流變慢，氣溫又升高，藻類才會加速生長。但議員質疑，問題癥結點在於水公司疏於監控，未察覺基隆河藻類異常增生，等到用戶反應水質變差，才緊急處理。

水公司水質處長陳文祥說，藻類、臭味物質並不在飲用水質標準項目內，經此事件，未來可做為添加活性碳或調整製程比較細節參數。