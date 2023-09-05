快訊

狗未繫繩竄出害摔車...擁6證照孝女枉死 法官判決流露不捨

籃球／亞洲U16男籃無緣參賽 籃協抗議東亞籃協獨斷決定

第13號颱風「鴛鴦」晚間生成 最新路徑走勢圖曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義地牛翻身打亂雙鐵交通秩序3小時 逾萬台鐵旅客受影響

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

今天傍晚嘉義發生芮氏規模5.5地震，雙鐵部分列車延誤。台鐵晚間表示，路線恢復正常行駛，影響43列次1223分、旅客約11251人。高鐵晚間8時37分全線恢復正常運轉，另於晚間6時55分加開1班次台中站發車全車自由座（商務車廂除外）北上列車，紓解台中站北上搭車人潮。

台鐵晚間表示，花壇=善化間按4級地震規定辦理經工、電巡查路線及電車線設備於晚間8時12分巡查完畢，無發現異狀，路線恢復正常行駛，影響43列次1223分、旅客約11251人。

高鐵晚間表示，雲林至台南區間災害告警系統（DWS）作動，測得第3級告警，為確保營運及旅客安全，行經地震區域南下1321、北上666車次臨時停車。

高鐵表示，地震發生第一時間即成立緊急應變中心（EOC）應變，由於此次災害告警系統（DWS）測得最大254gal讀數，依標準作業程序，立即安排軌道、電力及土木維修人員地面巡檢，並於確認設施及結構安全後，授權列車以注意進行方式（時速45公里以下）運轉，持續進行列車及軌道動搖測試。後續再依時速70公里、120公里、170公里、230公里之順序，漸進提升運轉速度，於晚間8時37分全線恢復正常運轉。

受地震事件影響，部分列車有所延誤，高鐵已於各車站增派人力，並於車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，同時提供麵包及礦泉水供旅客取用。高鐵另於晚間6時55分，加開1班次台中站發車全車自由座（商務車廂除外）北上列車，以紓解台中站北上搭車人潮。

高鐵表示，地震屬天然災害，非可歸責高鐵公司，故不適用延遲退費之規定。凡購買因地震影響車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起一年內，持原車票至各車站售票口辦理退票，免收手續費。

中央氣象局發布第065號顯著有感地震報告，下午5時30分在嘉義縣新港鄉，發生芮氏規模5.5地震，地震深度8.5公里。

中央氣象局指出，嘉義市最大震度5弱、嘉義縣最大震度5弱、雲林縣最大震度4級、台南市最大震度4級、彰化縣最大震度4級、南投縣最大震度3級、高雄市最大震度3級、台中市最大震度3級、苗栗縣最大震度3級、澎湖縣最大震度2級、屏東縣最大震度2級、花蓮縣最大震度2級、台東縣最大震度 2級、新竹縣最大震度2級、桃園市最大震度2級。

地震 高鐵

延伸閱讀

嘉義地震網傳停水停電 台電：民雄地區非地震引起

嘉義連4起淺地震 學者：震度影響皆不小「後續恐有更大規模」

嘉義規模5.5地震減速行駛啟動巡檢 高鐵、台鐵部分列車延誤

嘉義地牛今再翻身 氣象局：未來兩周不排除有4至4.5淺源地震

相關新聞

嘉義連4起淺地震 學者：震度影響皆不小「後續恐有更大規模」

嘉義縣新港鄉今傍晚5點半發生芮氏規模5.5極淺層地震，深度8.5公里，地震威力讓民眾人心惶惶，憂梅山斷層能量大爆發前的前...

一張圖看天氣！降雨熱區3變化 周末前各地午後防雷陣雨

海葵颱風遠去，上午減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象局預估今晚可能有第13號颱風鴛鴦生成，但距離遙遠，不影響台灣。周三至周五，...

嘉義地牛今再翻身 氣象局：未來兩周不排除有4至4.5淺源地震

嘉義近來地震頻頻，今天下午地牛再翻身，淺源地震民眾有感，引發梅山斷層能量釋放聯想。中央氣象局地震測報中心指出，會當成「示...

第13號颱風「鴛鴦」晚間8時生成 路徑走勢圖曝光

日本氣象廳晚間發布颱風資訊，今年第13號颱風鴛鴦晚間9時（日本時間）生成。中央氣象局表示，第14號熱帶性低氣壓預估今晚增強為今年第1...

投注站大當機無法下注、兌獎 台彩致歉曝46分鐘異常原因

台彩投注站傳出當機。投注站業者表示，今天傍晚6時許發生機台當機導致無法投注，原本以為是機台出問題，但重新開機後還是無法連...

強震像921？嘉市住戶驚恐大樓燈具掉落 連馬桶水都溢出

嘉義市傍晚5點30分發生5.5級強震，正值傍晚下班放學時間，一陣天搖地動，讓民眾飽受驚嚇，溫姓退休公務員說，剛才5.5級...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦