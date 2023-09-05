嘉義地牛翻身打亂雙鐵交通秩序3小時 逾萬台鐵旅客受影響

今天傍晚嘉義發生芮氏規模5.5地震，雙鐵部分列車延誤。台鐵晚間表示，路線恢復正常行駛，影響43列次1223分、旅客約11251人。高鐵晚間8時37分全線恢復正常運轉，另於晚間6時55分加開1班次台中站發車全車自由座（商務車廂除外）北上列車，紓解台中站北上搭車人潮。

台鐵晚間表示，花壇=善化間按4級地震規定辦理經工、電巡查路線及電車線設備於晚間8時12分巡查完畢，無發現異狀，路線恢復正常行駛，影響43列次1223分、旅客約11251人。

高鐵晚間表示，雲林至台南區間災害告警系統（DWS）作動，測得第3級告警，為確保營運及旅客安全，行經地震區域南下1321、北上666車次臨時停車。

高鐵表示，地震發生第一時間即成立緊急應變中心（EOC）應變，由於此次災害告警系統（DWS）測得最大254gal讀數，依標準作業程序，立即安排軌道、電力及土木維修人員地面巡檢，並於確認設施及結構安全後，授權列車以注意進行方式（時速45公里以下）運轉，持續進行列車及軌道動搖測試。後續再依時速70公里、120公里、170公里、230公里之順序，漸進提升運轉速度，於晚間8時37分全線恢復正常運轉。

受地震事件影響，部分列車有所延誤，高鐵已於各車站增派人力，並於車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，同時提供麵包及礦泉水供旅客取用。高鐵另於晚間6時55分，加開1班次台中站發車全車自由座（商務車廂除外）北上列車，以紓解台中站北上搭車人潮。

高鐵表示，地震屬天然災害，非可歸責高鐵公司，故不適用延遲退費之規定。凡購買因地震影響車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起一年內，持原車票至各車站售票口辦理退票，免收手續費。

中央氣象局發布第065號顯著有感地震報告，下午5時30分在嘉義縣新港鄉，發生芮氏規模5.5地震，地震深度8.5公里。

中央氣象局指出，嘉義市最大震度5弱、嘉義縣最大震度5弱、雲林縣最大震度4級、台南市最大震度4級、彰化縣最大震度4級、南投縣最大震度3級、高雄市最大震度3級、台中市最大震度3級、苗栗縣最大震度3級、澎湖縣最大震度2級、屏東縣最大震度2級、花蓮縣最大震度2級、台東縣最大震度 2級、新竹縣最大震度2級、桃園市最大震度2級。