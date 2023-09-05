鴛鴦颱風可能生成但不會來台 周末前各地午後防雷陣雨

海葵颱風遠去，上午減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象局預估今晚可能有第13號颱風鴛鴦生成，但距離遙遠，不影響台灣。周三至周五，台灣處大低壓帶，全台降雨機率高，午後易有雷陣雨，尤其中南部、東半部及其他山區，午後對流發展旺盛，留意局部大雨或短延時豪雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，第14號熱帶性低氣壓預估今晚可能增強為今年第13號颱風鴛鴦，目前距離台灣1000多公里，朝北北東方向前進，往日本南方海面移動，對台灣天氣並無影響。

他提醒，海葵颱風雖遠去，也在今天上午減弱為熱帶性低氣壓，但在周三至周五，台灣處大低壓帶中，水氣甚至會更多，天氣不穩，除了南部、花東有迎風面的短暫陣雨與雷雨，其他地區短暫陣雨機率也高，尤其中南部地區、東半部地區、其他山區，午後對流發展旺盛，留意局部大雨或短延時豪雨，並伴隨強陣風出現。

周六起，各地不穩天氣趨緩，只剩下花東地區、南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他多雲到晴為主，午後局部短暫雷陣雨，整體雨勢範圍縮小亦減緩。

周日起至下周二，環境風場轉偏北風，桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，周三至周五，因水氣多、雲量多，降雨機率也高，各地普遍高溫30至32度；周六起，各地逐漸回溫至31度至34度。