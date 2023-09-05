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嘉義地震網傳停水停電 台電：民雄地區非地震引起
嘉義縣下午發生芮氏規模5.5地震。台電表示，民雄地區零星用戶因變壓器開關跳脫停電，非地震引起；停水部分，震後區域管網水壓遽降為正常現象，是否為地震影響還待觀察。
地震發生後，中央氣象局發布災防告警訊息（國家級警報），由於嘉義地區為有感地震強烈搖晃，且網路上接連傳出停水、停電訊息，也讓正值下班時間準備回家民眾驚嚇不已。
台灣電力公司嘉義區營業處表示，嘉義地區有感地震，嘉義區處配電調度控制系統（DDCS）顯示供電正常。僅民雄地區零星用戶因變壓器開關跳脫停電，並非地震引起。
另外，網傳「水上鄉部分地區停水」，台灣自來水公司第五區管理處說明，因震度4、5級以上地震常造成輸水管線瞬間流速減低，區域管網水壓遽降，此為正常現象，須待觀察流量及水壓，才能進一步確認是否為地震造成管線損毀。
依氣象局網站資訊，嘉義縣新港鄉下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，地震深度8.5公里，最大震度嘉義市、嘉義縣民雄5弱。
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