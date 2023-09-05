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嘉義連日多起淺震 氣象局示警：未來兩周留意4至4.5餘震

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嘉義規模5.5地震減速行駛啟動巡檢 高鐵、台鐵部分列車延誤

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

今天傍晚嘉義發生芮氏規模5.5地震，雙鐵部分列車延誤。高鐵表示，地震發生第一時間成立緊急應變中心（EOC）應變，並依標準作業程序地面巡檢，確認結構安全；台鐵表示，花壇=善化間按4級地震規定辦理。

高鐵傍晚再聲明，地震發生第一時間成立緊急應變中心（EOC）應變，由於此次災害告警系統（DWS）測得最大254gal之讀數，已達第3級警戒標準；依標準作業程序，高鐵公司已即安排軌道、電力及土木維修人員執行地面巡檢，將於確認設施及結構安全後，授權列車以注意進行方式（時速45公里）運轉，並持續檢測列車及軌道搖晃情形，後續將依時速70公里、120公里、170公里、230公里順序，漸進提升運轉速度，並逐步恢復正常運轉。

高鐵表示，受此地震事件影響，致部分車次列車有所延誤，影響旅客行程，敬請見諒。高鐵公司已於各車站增派人力，協助引導，並提供麵包及飲用水，以加強服務旅客。

台鐵彰化花壇到台南善化間部分列車慢行，列車出現延誤。台鐵表示，花壇=善化間按4級地震規定辦理。據台鐵規定，若監測出現4級、5弱地震，首趟列車以時速30公里慢行，第二趟列車起提速至60公里慢行，並待工、電單位派員巡查後，路線無礙將可恢復原速度；若有3級地震，首趟列車須以時速60公里慢行，檢視路線，無異狀後，第2趟列車起恢復原速行駛。

中央氣象局發布第065號顯著有感地震報告，下午5時30分在嘉義縣新港鄉，發生芮氏規模5.5地震，地震深度8.5公里。

中央氣象局指出，嘉義市地區最大震度5弱、嘉義縣地區最大震度5弱、雲林縣地區最大震度4級、台南市地區最大震度4級、彰化縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度3級、高雄市地區最大震度3級、台中市地區最大震度3級、苗栗縣地區最大震度3級、澎湖縣地區最大震度2級、屏東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度 2級、新竹縣地區最大震度2級、桃園市地區最大震度2級。

地震 高鐵

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