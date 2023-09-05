嘉義地牛今再翻身 氣象局：未來兩周不排除有4至4.5淺源地震

嘉義近來地震頻頻，今天下午地牛再翻身，淺源地震民眾有感，引發梅山斷層能量釋放聯想。中央氣象局地震測報中心指出，會當成「示警」，但近期地震位置離梅山斷層仍有距離，判定是淺層破碎帶所致，未來兩周不排除規模4至4.5淺源地震，另提醒海葵颱風才遠離，山區易有土石鬆動，多加留意。

中央氣象局地震測報中心代理主任吳健富表示，今天下午這起地震，因達國家級警報發布標準，針對嘉義市、彰化縣、雲林縣、南投縣等縣市，發布國家級警報簡訊，若民眾手機當下模式正常，應當都有收到簡訊，提醒基本防護。

他表示，嘉義因靠近震央，最大震度在嘉義市、嘉義縣民雄5弱，雲林縣市地區也有4級，南邊的台南、桃園也有2級，因屬淺層地震，感受比較強烈，通常震度達4，民眾就會感到恐慌害怕。

吳健富說，這起地震成因，來自歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞，向西傳遞，透過破碎帶位置釋放能量，造成淺層構造破裂，引發地震。

他指出，嘉義地區近期自8月16日至26日、8月31日觀測到數起規模地震，地震深度都是10公里左右，人口密集，感受相對更明顯，地震測報中心判斷為自然能量發生。

對於有學者認為是近期1906年梅山地震延伸，他表示尊重學者看法，但仍待密切觀察頻率，才能斷定。

吳健富說，從地震史災害來看，有較多能量釋放包括1906年梅山斷層7.1地震後、1999年的921地震後，因此有一段時間沒有能量釋放，近期較多，地震測報中心已注意到此現象，判定離梅山斷層仍有距離，而是淺層破碎帶所致的地震。

據氣象局統計，今年規模5以上的地震合計20個，包括顯著有感地震14個，小區域地震6個，下午新港鄉規模5.5地震，雖不是今年規模最大、但震度5弱是目前之最，居次為2月8日花蓮縣近海規模 5.6地震、震度4級。