最慢與最快鐵路串連1.5版 糖鐵延伸故宮南院國慶前通車

嘉義蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站去年10月通車，串連時速300公里高鐵與時速10公里的糖鐵，完成「最慢與最快的鐵路連結」，第1期工程路線計3.3公里啟用後，單趟車程30分鐘；交通部鐵道局續代辦第1.5期工程，再從蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院，日前也已完工，計1.1公里，單趟車程10分鐘，預定今年國慶日前啟用。

台糖鐵道（糖鐵）百年發展，承載許多民眾兒時記憶。鐵道局表示，結合糖鐵歷史文化、在地產業觀光，藉五分車延駛工程，讓百年糖鐵風華再現，繼去年10月完成高鐵與糖鐵工程後，持續代辦嘉義蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院工程。

針對延伸故宮南院工程，鐵道局中部工程處段長陳銘煌指出，行經嘉57及嘉58鄉道，進入故宮南院北側院區至院區內景觀橋北側，沿線新增3處平交道、1處跨越灌溉溝渠版橋及故宮南院站，新設路線長度約0.4公里，加上連接蒜頭糖廠內台糖公司自辦改善既有路線約0.7公里，延駛路線全長共約1.1公里。

陳銘煌表示，其中故宮南院站設有1座月台，月台設計延續第1期工程所設五分車高鐵站候車月台型式，將故宮典藏文物繪飾象徵，轉化成月台立面設計圖騰，呈現蜿蜒與虛實意象；月台欄杆由五分車糖廠甘蔗形色轉譯而來，地坪則是一節節五分車廂富有韻律的色階排列，讓旅客從踏出五分車起，就能感受時空轉換。

他指出，五分車從嘉義高鐵站站至故宮南院，全長4.4公里，包括第1期串連糖廠與高鐵的3.3公里、第1.5期從蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院的1.1公里，經費分別為9000萬餘元、5000萬餘元，合計約1.4億元。目前嘉義五分車每日上下午各開來回2往返的固定班次，另也接受團體預約。