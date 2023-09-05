回報疫情間贈疫苗恩情 王必勝訪立陶宛捐熱血

衛福部次長王必勝近日訪問立陶宛，為感謝捐贈台灣COVID-19疫苗，參訪國家血液中心時，他與台灣駐立陶宛代表處代表黃鈞耀一同捐血，象徵台灣對來自立陶宛所有支持的溫暖回應。

衛福部次長王必勝於9月2日至5日訪問立陶宛，他今天稍早在臉書分享與立陶宛衛生部次長DanguolėJankauskienė見面，並當面感謝立陶宛在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間捐贈台灣26萬劑疫苗，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

衛福部國際合作組今天下午透過新聞稿表示，王必勝到訪立陶宛期間，參訪疫情期間收治COVID-19病人的國立維爾紐斯大學醫院及山塔羅分院，及立陶宛國家癌症中心與國家血液中心。

國際合作組提到，王必勝與各機構代表雙方交換有關COVID-19疫情期間應變經驗、急診病人分流與處置機制、癌症治療的研究與發展等，雙方都非常期待未來有更多交流合作機會。

立陶宛與台灣的情誼深厚，不僅是疫情期間歐洲第1個捐贈疫苗給台灣的國家。國際合作組說，立陶宛衛生部長杜爾基斯（Arunas Dulkys）在2022年及2023年連續2年的WHA致詞中，特別公開提及台灣，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）與相關機制。