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高山蔬菜飆天價！菠菜每公斤400元 民眾嘆「菜比肉貴」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
高麗菜在颱風後變貴。圖／本報資料照
高麗菜在颱風後變貴。圖／本報資料照

南投仁愛鄉是夏季高山蔬菜重要產區，但受颱風影響，連日降雨，蔬菜水傷嚴重減產，鄉農會運銷量從過去的5、60噸下滑至3、40噸，市場批發價飆漲，高麗菜今天每公斤最高達100元，菠菜更出現400元天價，民眾大嘆「菜比肉還貴」。

仁愛鄉農會指出，仁愛鄉是夏季高山蔬菜產區，其中又以高山高麗菜最受市場青睞，菠菜、櫛瓜、牛番茄等很受消費者歡迎，但當地近期接連遭受卡努、海葵等颱風影響，山區持續降雨，導致蔬果水傷嚴重，普遍都減產，對外運銷量大減。

以往暑假正值高山蔬果盛產期，鄉農會共同運銷平均每日到貨量可達5、60噸，但近期因為颱風接力報到，仁愛受創嚴重，對外交通受阻不便，且蔬果水傷減產，近期的到貨量銳減，每日量下滑至3、40噸，高山蔬果價格也因此大幅上揚。

農會表示，前陣子高山高麗菜特級每公斤批發價一度飆到130元，但今天價格稍降，每公斤最高達100元，次級品則在每公斤65至90元；牛番茄今天每公斤批發價約85至210元，櫛瓜90至240元、青椒70至180元，價格統統上漲。

最誇張的是菠菜，因為菠菜最怕水傷，加上目前產量少，每公斤價格落在90至400元，其中特級品每公斤高達400元，今天就有農民出貨一次出了3件20公斤特級品，1次60公斤就收入2萬4000元。

而走訪埔里傳統市場，高麗菜零售價格每斤（0.6公斤）65元起跳，因此1顆3斤重的高麗菜就上看200元，不少婆媽看到價格嚇到縮手，乾脆就不買了；當地有便當業者索性將高麗菜換成大白菜等替代，民眾都大嘆「現在菜比肉還貴了」。

南投埔里傳統市場的高麗菜零售價格每斤65元起跳，1顆3斤重的高麗菜就上看200元，圖／民眾提供
南投埔里傳統市場的高麗菜零售價格每斤65元起跳，1顆3斤重的高麗菜就上看200元，圖／民眾提供
傳統市場蔬菜攤商表示，颱風後菜價普遍提高。圖／本報資料照
傳統市場蔬菜攤商表示，颱風後菜價普遍提高。圖／本報資料照
颱風後菜價居高不下，南投有便當業者索性將高麗菜換成大白菜等替代。圖／民眾提供
颱風後菜價居高不下，南投有便當業者索性將高麗菜換成大白菜等替代。圖／民眾提供

高麗菜 農會 颱風

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