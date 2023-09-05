快訊

雨彈升級！熱帶低壓+對流雲系發威 全台19縣市豪大雨特報

母認屍痛哭...台中7歲女童從9樓墜落 檢警相驗死因出爐

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長期胃食道逆流要注意 小心食道壁紅腫增厚演變成癌症

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科醫師江承源。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科醫師江承源。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名55歲男性不抽菸、不喝酒，沒想到日前健檢發現宛如鮭魚肉色般的「巴瑞特氏食道」幾乎佔據2/3食道，且在中段位置還找到6公分大的食道腺癌，確認是胃食道逆流引起巴瑞特氏食道，導致癌變。醫師提醒，民眾除了要調整飲食習慣，也可透過定期健檢揪出問題，降低罹癌風險。

亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科醫師江承源說，巴瑞特氏食道症是指食道因為反覆胃液逆流，食道的上皮細胞長期被胃酸破壞，久而久之在高酸度的環境下變性使食道壁紅腫增厚。

患者自述平時沒有菸酒習慣，且作息正常，幾乎很少掛病號，沒想到第一次安排腸胃鏡健檢，就查出食道腺癌，讓他十分震驚，所幸經安排腹部斷層掃描、正子攝影檢查後，確認癌細胞沒有擴散，因此透過手術切除後，目前正持續回診追蹤。

江承源說，許多人可能聽過「胃食道逆流」，但卻忽略長期胃食道逆流會導致食道的黏膜鱗狀上皮細胞轉變成柱狀上皮細胞，演變成「巴瑞特氏食道」，

而食道腺癌有50%發生率是由巴瑞特氏食道演變而來。簡單說，巴瑞特氏食道就是癌前病變的跡象，若沒有立即治療，未來癌化的風險將會大幅提高。

據衛福部癌症統計資料顯示，食道癌是男性癌症死亡的第6位，但早期食道癌因為沒有症狀，往往難以察覺，而晚期食道癌治癒率不佳、5年存活率僅有10%，因此死亡率才會高居不下，許多民眾都是透過腸胃鏡檢查或自費健檢，才發現原來本身因長期胃食道逆流，埋下日後癌前病變的前兆。

他說，如同這名患者，巴瑞特氏食道患者幾乎沒有明顯症狀，但多半會有火燒心、吞嚥困難、胸悶胸痛或者喉嚨異物感等前兆，最佳檢查方式就是利用上消化道內視鏡檢查，可以由鮭魚肉色般的食道黏膜判定是否患病，必要時可以黏膜切除、黏膜剝離以及內視鏡射頻消融術治療，一旦出現惡性癌變，則會建議採用手術切除為宜。

江承源說，國人患有胃食道逆流的比例偏高，因此若有前述症狀，加上屬於肥胖、年紀偏高、愛大吃大喝、有抽菸喝酒習慣的男性族群，務必養成正確飲食習慣，同時避免飯後立即躺下、穿著緊身衣物，才能真正降低癌變的風險。

胃食道逆流 健檢

延伸閱讀

男籃世界盃／加拿大淘汰衛冕軍西班牙 搭上8強末班車

男籃世界盃／亞歷山大單節16分比拉脫維亞多 坦承開局太懶散

男籃世界盃／55位NBA現役球員參賽 亞洲球隊僅有3人

口臭、更年期恐有胃食道逆流！胃食道逆流嚴重恐致食道癌 8招改善

相關新聞

雨彈升級！熱帶低壓+對流雲系發威 全台19縣市豪大雨特報

受熱帶性低氣壓外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，氣象局下午針對北北基桃等全台19縣市發布豪雨特報，恐下到晚上。

國家警報響了！ 大雷雨轟台中等3縣市一小時

午後大雷雨來了，氣象局呼籲中部民眾注意。

「菜王」高麗菜傳統市場1顆500元！女客呆愣3秒：買不下去

近期天氣陰雨加上先後有「蘇拉」、「海葵」颱風過境影響雲林西螺果菜市場的蔬菜到貨量，其中高麗菜（初秋）更是減量7成左右，「...

流感進入流行期連4周增溫 新增12例死亡最小僅11歲

流感進入流行期，疾管署疫情中心主任郭宏偉今天表示，流感已經達流行閾值標準，進入流感流行期，並且新增43例併發重症、新增1...

登革熱增3死 台南6旬翁病程快、症狀非典型「診斷當天死亡」

登革熱疫情持續升溫，上周新增3例本土登革熱死亡個案。疾管署防疫醫師鄔豪欣表示，3例死亡個案為60多歲至80多歲間的台南男...

「奶粉不泡來喝還能幹嘛？」她無私分享引網友共鳴

現在很流行在家自製簡單的甜點，不僅自己吃得安心還可以拍照打卡。日前有一名網友發文分享，自己很喜歡把奶粉拿來做成奶酪，而且發現克寧的紐西蘭奶粉自製出來的奶酪，特別受歡迎，不但濃醇香價格也便宜，CP值很高，意外引發網友共鳴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦