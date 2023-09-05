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造福通勤族！全家便利商店聯手悠遊卡公司開賣「TPASS通勤月票方案」　限時限量加碼送20元購物金

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店9月6日起獨家聯手悠遊卡公司推出「FamiPort購買TPASS通勤月票方案」便民服務，10月3日前於FamiPort機台購買TPASS行政院通勤月票，再加碼送20元全家便利商店購物金（限量5萬份，消費滿100元折抵）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月6日起獨家聯手悠遊卡公司推出「FamiPort購買TPASS通勤月票方案」便民服務，10月3日前於FamiPort機台購買TPASS行政院通勤月票，再加碼送20元全家便利商店購物金（限量5萬份，消費滿100元折抵）。圖／全家便利商店提供

TPASS行政院通勤月票自7月開賣後反應熱烈，其中TPASS基北北桃月票上線48天即銷售逾85萬張。全家便利商店迎接開學通勤潮，9月6日起獨家聯手悠遊卡公司推出「FamiPort購買TPASS通勤月票方案​」便民服務，到全家便利商店即可快速購買與續購月票，首波範圍涵蓋基北北桃、中彰投苗、北宜等3大生活圈，並支援基北北桃1,200元都會通定期票、中彰投苗定期票、台中市定期票、彰化縣定期票、南投縣定期票，以及近期甫推出的北宜城際型通勤及宜蘭縣內通勤，共計7大通勤月票方案，10月將再開放第二波地區TPASS通勤月票方案。

全家便利商店數位金融部劉東豪部長表示，全家便利商店FamiPort機台長期扮演提供民眾多元、便利與創新的服務角色，每月使用人次皆超過千萬。據行政院統計，全台通勤人口超過600萬，且隨一日生活圈擴大，搭乘大眾運輸的通勤、通學人口亦逐年增加；此次全家便利商店瞄準民眾通勤需求，於FamiPort機台推出TPASS悠遊卡通勤月票購買服務，輔以便利商店24小時營業店點密集優勢，隨時滿足民眾購買通勤月票服務需求。此外，全家便利商店FamiPort亦提供國道客運、台鐵、高鐵與國內機票等交通票券販售、高速公路通行費（eTag）儲值代收、縣市政府停車費代收補單、計程車叫車等多項出行服務，成為至臻便利的「全方位出行平台」。

悠遊卡公司表示，悠遊卡「基北北桃」與「中彰投苗」TPASS通勤月票自7月上路，迄今已超過119萬通勤、學生族群購買，不僅有助跨縣市上班、上課民眾降低交通成本，更響應政府綠色交通政策。隨開學季到來，為提供民眾更加便利的通勤出行體驗，悠遊卡公司與全家便利商店攜手合作，9月6日起TPASS悠遊卡通勤月票方案於全家便利商店FamiPort機台開賣，為廣大通勤族再添加值便利性。

9月6日起民眾可持TPASS通勤月票卡面（限悠遊卡）、一般實體悠遊卡（包含普通卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、Samsung Wallet悠遊卡、SuperCard超級悠遊卡、電信悠遊卡）、學生卡、數位學生證，至全台逾4,150間全家便利商店店舖FamiPort進行購票或續購操作，只要至FamiPort機台首頁「列印查詢」或左下角快捷鍵進入「TPASS行政院通勤月票」專區，即可「選定方案、靠卡感應、扣款」，簡單3步驟完成通勤月票方案購買，不需再到指定地點或加值機前排隊購票。針對已購買通勤月票的族群，亦可於FamiPort機台查詢購票日期與到期日，並可於月票到期前10天起續購。

為鼓勵民眾響應綠色交通、購買TPASS通勤月票搭乘大眾運輸，全家便利商店再加碼推出購買TPASS送購物金好康：9月6日至10月3日至全家便利商店店舖FamiPort機台靠卡感應購買TPASS悠遊卡通勤月票，即送20元全家便利商店購物金（限量5萬份，消費滿100元折抵）。

全家便利商店9月6日起獨家聯手悠遊卡公司推出「FamiPort購買TPASS通勤月票方案」便民服務，10月3日前於FamiPort機台購買TPASS行政院通勤月票，再加碼送20元全家便利商店購物金（限量5萬份，消費滿100元折抵）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月6日起獨家聯手悠遊卡公司推出「FamiPort購買TPASS通勤月票方案」便民服務，10月3日前於FamiPort機台購買TPASS行政院通勤月票，再加碼送20元全家便利商店購物金（限量5萬份，消費滿100元折抵）。圖／全家便利商店提供
為鼓勵民眾購買TPASS通勤月票搭乘大眾運輸，全家便利商店9月6日至10月3日加碼推出購買TPASS月票方案送全家便利商店20元購物金（限量5萬份，消費滿100元折抵）。圖／全家便利商店提供
為鼓勵民眾購買TPASS通勤月票搭乘大眾運輸，全家便利商店9月6日至10月3日加碼推出購買TPASS月票方案送全家便利商店20元購物金（限量5萬份，消費滿100元折抵）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手悠遊卡公司推交通便利服務，9月6日起至全台逾4,150間「全家」店舖，持TPASS悠遊卡通勤月票卡面、一般實體悠遊卡、學生卡、數位學生證，就可透過FamiPort機台「選定方案、感應悠遊卡、扣款」3步驟完成月票購買。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手悠遊卡公司推交通便利服務，9月6日起至全台逾4,150間「全家」店舖，持TPASS悠遊卡通勤月票卡面、一般實體悠遊卡、學生卡、數位學生證，就可透過FamiPort機台「選定方案、感應悠遊卡、扣款」3步驟完成月票購買。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自9月6日獨家聯手悠遊卡公司推出「FamiPort購買TPASS通勤月票方案」便民服務，到全家便利商店即可快速購買與續購月票，首波範圍涵蓋基北北桃、中彰投苗、北宜3大生活圈。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自9月6日獨家聯手悠遊卡公司推出「FamiPort購買TPASS通勤月票方案」便民服務，到全家便利商店即可快速購買與續購月票，首波範圍涵蓋基北北桃、中彰投苗、北宜3大生活圈。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月6日起獨家聯手悠遊卡公司推出「FamiPort購買TPASS通勤月票方案」便民服務，首波範圍涵蓋基北北桃、中彰投苗、北宜3大生活圈。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月6日起獨家聯手悠遊卡公司推出「FamiPort購買TPASS通勤月票方案」便民服務，首波範圍涵蓋基北北桃、中彰投苗、北宜3大生活圈。圖／全家便利商店提供
9月6日起可持TPASS通勤月票卡面（限悠遊卡）、一般實體悠遊、學生卡、數位學生證，至全家便利商店FamiPort進行購票或續購操作，只要從左下角快捷鍵進入「TPASS行政院通勤月票」專區，即可輕鬆完成通勤月票方案購買。圖／全家便利商店提供
9月6日起可持TPASS通勤月票卡面（限悠遊卡）、一般實體悠遊、學生卡、數位學生證，至全家便利商店FamiPort進行購票或續購操作，只要從左下角快捷鍵進入「TPASS行政院通勤月票」專區，即可輕鬆完成通勤月票方案購買。圖／全家便利商店提供
9月6日起至全家便利商店FamiPort機台首頁「列印查詢」進入「TPASS行政院通勤月票」專區，即可「選定方案、靠卡感應、扣款」，簡單3步驟完成通勤月票方案購買。圖／全家便利商店提供
9月6日起至全家便利商店FamiPort機台首頁「列印查詢」進入「TPASS行政院通勤月票」專區，即可「選定方案、靠卡感應、扣款」，簡單3步驟完成通勤月票方案購買。圖／全家便利商店提供

便利商店 悠遊卡 TPASS

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