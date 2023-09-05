疫後刺激經濟 新北商圈送抵用券吸客

疫情及暑期結束後，新北市經發局為促銷商圈經濟持續發展，新莊廟街商圈9月10日舉辦文武雙全十項挑戰賽，9月23日到24日推出創意市集、深坑商圈則於9月16日至17日舉辦親子體驗任務，完成任務可獲得50元商圈抵用券。

經發局長何怡明表示，新莊廟街商圈以廟宇祈福、文化創意等在地特色文化，9月10日推出親子版文武雙全十項挑戰賽，另外9月23到24日還有創意市集。林口商圈與醒吾科技大學合作9月16日則有林口舊街創新博覽會，民眾可發揮創意提出創新經營模式或商品提案。

9月16至17日深坑的親子體驗，商圈結合豆腐DIY課程及親子大地任務，凡完成課程或任務即發送50元商圈抵用券至商圈會員店家消費；其中豆腐DIY課程每天限量20人參加，親子大地任務可線上報名或至活動現場服務台報名。

經發局表示，市府將持續攜手各商圈推出豐富有趣的活動，提供民眾更多元的文化體驗，各商圈活動將持續推出。

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