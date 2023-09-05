幾乎診診都看得到！腸病毒病例增 小病童嘴破吃不下被收治住院

高雄市各大醫院兒科門診，近期腸病毒個案大增，高雄市衛生局統計上周腸病毒門診達1543次，較前一周上升17.5%，雖然尚無併發重症病例，但專家認為本周開學後，很可能造成另一波腸病毒群聚感染，衛生局也提醒家長及各個校園、托育機構，落實腸病毒防治工作。

依據疾病管制署監測資料顯示，最新一周全國腸病毒門急診就診有1萬2030人次，高雄市即佔1,543人次，較前一週上升4.6%，高雄市則是上升了17.5%，顯示高雄市腸病毒疫情，較許多縣市來得嚴重；此外，今年截至目前全國腸病毒感染併發重症確定病例累計8例，並已檢出24例易引發重症的腸病毒71型個案。

高雄市立大同醫院小兒科主治醫師李杰明表示，現幾乎每個診，多會收治到腸病毒病童，患者多是5歲以下的幼兒，有著手腳出現紅疹、發燒、嘴破、喉嚨痛等症狀，有些小小孩因為嘴破得太厲害，吃不下、喝不下，整個人脫水，且無精打采，被收治住院打點滴治療。

李杰明表示，以往年經驗，開學後的9月至10月，因為小朋友群聚的機會增加，是腸病毒高峰期，病童一般會發燒一至四天，應請假在家，避免傳染別人，如果一旦出現嗜睡、精神不好，持續嘔吐、心跳與呼吸加快或出現肌躍型抽搐，也就是像被嚇到，會突然抖一下等疑似重症症狀，要快送醫。

高市衛生局提醒，腸病毒的傳染力極強，可經由糞口、飛沫及接觸傳染，且容易在人口密集、互動密切的場所傳播，尤其托育機構因學童集中上課，更加提高腸病毒傳播風險。

衛生局提醒托育機構應每日以漂白水清潔消毒環境，家長返家後也落實先洗手、洗臉、換衣服後，再抱孩子的衛生習慣，以防身上帶有病毒或細菌傳染給孩子。