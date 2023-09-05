「菜王」高麗菜傳統市場1顆500元！女客呆愣3秒：買不下去

近期天氣陰雨加上先後有「蘇拉」、「海葵」颱風過境影響雲林西螺果菜市場的蔬菜到貨量，其中高麗菜（初秋）更是減量7成左右，「物以稀為貴」價格上漲至今日交易均價每公斤110元左右；傳統市場零售價1顆4台斤（2.4公斤）重約500元，消費者詢價大感吃驚，直呼「下不了手！」

零售商說，颱風前、上周六時，高麗菜（初秋）每台斤130元，今天每台斤150元，才隔2天就已漲20元，以目前零售端來看，價格波動跟周日西螺果菜市場休市、昨周一開市交易情形熱絡，及山上目前產量不多、天氣變化影響品質與到貨量等因素有關。

一名女客人今早到傳統早市買菜，向攤商詢問高麗菜價格，業者當場秤重1顆約4台斤多重的高麗菜報價約500元，她在原地愣住3秒吃驚表示「買不下去！」隨後無奈笑著說「先忍耐幾天再考慮要不要買」。

另一名主婦拎著大包小包的菜步出傳統市場，她也說，高麗菜現在1顆破百元實在不敢下手，她從颱風來襲、下雨天開始就改買便宜的豆芽菜、小白菜、地瓜葉來吃。

西螺果菜市場整體蔬菜的到貨量平穩，近日都維持在700多公噸左右，董事長蔡德福表示，短期葉菜類因這陣子天氣不穩定影響品質不佳，到貨量稍減少，目前總體交易平均價格每公斤45元左右。

蔡德福說，漲幅最有感的高麗菜，正常情況每日到貨量約100公噸，最近因山上有雨、山路被阻斷，採收及運輸遇上困難，到貨量減少7成，今天只剩10公噸左右，物以稀為貴，價格自然上漲；目前依品質交易價1件30公斤至少1500元，品質最好的約3500元。