午後對流來了！19縣市大雨特報 恐一路下到晚上

現在很流行在家自製簡單的甜點，不僅自己吃得安心還可以拍照打卡。日前有一名網友發文分享，自己很喜歡把奶粉拿來做成奶酪，而且發現克寧的紐西蘭奶粉自製出來的奶酪，特別受歡迎，不但濃醇香價格也便宜，CP值很高，意外引發網友共鳴。

2023-09-05 13:41