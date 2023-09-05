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午後對流來了！19縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
19縣市大雨特報恐一路下到晚上。本報資料照片
19縣市大雨特報恐一路下到晚上。本報資料照片

受熱帶性低氣壓外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，氣象局下午發布19縣市大雨特報，包括北北基桃及高屏等，恐一路下到晚上。

氣象局指出，熱帶性低氣壓外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，馬祖（東引）已有豪雨發生，今日嘉義以北、花東地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及宜蘭、南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島，影響時間從下午到晚上。

氣象局下午發布19縣市大雨特報，包括北北基桃及高屏等，恐一路下到晚上。擷取自氣象局網站
氣象局下午發布19縣市大雨特報，包括北北基桃及高屏等，恐一路下到晚上。擷取自氣象局網站

大雨特報 氣象局

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