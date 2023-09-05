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張口疼痛看牙醫未見起色 身心科就醫才知自律神經失調

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鄭映芝指出，人若處在壓力大的狀況，即使是睡眠時間，口腔周圍的咀嚼肌群與脖子周圍肌肉容易仍呈現緊繃狀態，造成張口疼痛。記者黃羿馨／攝影
鄭映芝指出，人若處在壓力大的狀況，即使是睡眠時間，口腔周圍的咀嚼肌群與脖子周圍肌肉容易仍呈現緊繃狀態，造成張口疼痛。記者黃羿馨／攝影

新竹50歲女子長期緊張，上班因工作壓力偶有牙齒緊咬情形，近一年發現張口出現疼痛感，甚至無法大口吃飯，顳顎關節也開始出現聲音，睡覺時甚至壓到會疼痛，臉部、頸部肌肉也有疼痛感，雖一度到牙科求診確診為顳顎關節症候群，但狀況未改善。最後至身心科診治，才發現是自律神經失調，經藥物搭配放鬆練習，疼痛感和緊咬情況改善許多。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師鄭映芝指出，人若處在壓力大的狀況，即使是睡眠時間，口腔周圍的咀嚼肌群與脖子周圍肌肉容易仍呈現緊繃狀態，長久累積下，肌肉宛如長期劇烈運動後的狀態，因而產生張口、咀嚼、吞嚥疼痛現象。

鄭映芝表示，該名病患罹患顳顎關節症候群，其實跟長期工作壓力導致自律神經失調有關，因此建議服用幫助穩定自律神經的藥物，並搭配電刺激以及放鬆練習。

鄭映芝說，顳顎關節症候群常見的症狀包括張口或咀嚼時下巴會感到疼痛，嘴巴動作受限無法完全張口，臉部或頸部肌肉痠痛，耳朵內疼痛、耳鳴，甚至張口歪斜、下巴脫臼，以及疼痛蔓延到眼睛後面、面部、肩部、頸部和背部等情形。

鄭映芝提醒，顳顎關節症候群好發年齡介在20至45歲，並以女性居多，過去顳顎關節症候群常被認為是牙齒咬合不正的問題，傳統會用咬合板去治療，但漸漸發現許多顳顎關節症候群，並非來自於咬合不正，而是源自於心理壓力所導致的自律神經失調。

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