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年輕族群諮商專案3成高風險 精神醫：如何轉銜是重點

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部針對「年輕族群心理健康支持方案」預算加碼舉辦記者會，圖左到右為中華民國臨床心理師公會全國聯合會吳孟璋理事長、台北市立聯合醫院松德院區黃名琪院長、心理健康司陳亮妤司長、衛生福利部李麗芬次長、台北榮民總醫院李正達教授、台北市諮商心理師公會藍挹丰理事長。記者李青縈／攝影
衛福部針對「年輕族群心理健康支持方案」預算加碼舉辦記者會，圖左到右為中華民國臨床心理師公會全國聯合會吳孟璋理事長、台北市立聯合醫院松德院區黃名琪院長、心理健康司陳亮妤司長、衛生福利部李麗芬次長、台北榮民總醫院李正達教授、台北市諮商心理師公會藍挹丰理事長。記者李青縈／攝影

衛福部心健司推出30歲以下年輕族群三次免費諮商方案，今對外說明成果表示，方案使用年齡24至30歲占7成，經評估達轉介風險者高達3成。精神科醫師表示，專案補助的心理諮商是短期諮商，高風險個案後續轉銜相當重要，應通盤規劃；健保針對年輕族群諮商沒有獎勵措施，恐造成醫療端量能縮減，患者必須自費。

「由專案秒殺可見，國人心理健康需求龐大。」部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏強調，年輕族群心理健康議題「絕非一司之事」，若各單位沒有完善配套，結束諮商的年輕個案，恐會面臨回歸健保醫療或衛生局免費諮商名額，但卻常需耗時等待，以兒少心理健康相關評估來說，目前至少要等半年。患者也可選擇自費，但須負擔昂貴心理治療費用。

「以時數而言，三次諮商是短期諮商，能否解除高風險個案的危機，需不需要後續轉銜，學校端、醫療端量能是否充足須要完整考量。」李俊宏表示，近期兒少精神科醫師遭健保署大筆核刪評估治療費用，已在精神科醫師群組引發討論，質疑「左手鼓勵諮商，右手進行核刪，是重視年輕族群的心理健康嗎？」

李俊宏指出，核刪問題加上健保點值給付低，健保也未針對年輕族群心理治療或諮商提供補助或獎勵，恐會造成醫療院所不願投入健保心理治療、評估，導致服務量能縮減，最終導致有需求的民眾被迫朝自費市場流動。

此次專案是「年齡篩選」而非「需求篩選」。李俊宏表示，若民眾在30歲諮商，隔年就掉出限制年齡外，但危機卻尚未消失，卻無人承接，需要回歸自費或到醫院排隊。若以毒癮治療為例，只要有毒品施用問題，就可藉毒害基金補助成癮治療費用，而非用以年齡區間作為限制。

他也說，台灣的心理治療或諮商，除了自費與公務預算沒有其他財源的問題長久存在，健保特殊心理治療點數，不到方案補助經費的四分之一。自己長期呼籲，應調整慈善勸募、宗教法規挹注資源，商業保險也應考慮比照歐美納入心理治療給付。

「特殊專案補助，能喚起大眾意識，但更需要修正體制內既有問題。」李俊宏表示，專案補助畢竟要看國家經濟狀況，擔心未來會因財務考量而斷炊。呼籲除了專案補助以外，應進行系統性的調整，拉高到政院層級，各部會都要動起來。

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健保 醫師 衛福部

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