用小孩生日養牌10年 科技男中大樂透頭獎

大樂透第59期6月13日開獎，頭獎2.15億元由四人均分，一人抱走5375.9萬元。台彩總經理謝志宏今天表示，四人統統是自選號碼中獎，其中一人是名中年科技男，他用小孩的出生月日「養牌」10年，終於中了頭獎。

大樂透第59期開獎號碼為01、06、08、09、10、21，獎落高雄市三民區力行路169號的鑫佳全彩券行、台中市南屯區惠中里向上路一段692號的迎財彩券行、桃園市桃園區長安里中正路593號的金同安商行、 新北市樹林區復興路4號采億彩券行 。

謝志宏說，這四名中獎人都是自選號碼，投注金額分別介於50元到2800元，其中三人是用本人或家人的出生月日投注。而這三人有一人是年近50歲、在科技業服務的男子，他用小孩的生日當作投注號碼，已經連續養牌10年，這次終於幸運贏得頭獎。

謝志宏指出，這名中獎人先前因為有一次忘了下注，結果當期就開出他長期投注的四個號碼，為了避免再度捶心肝，他因此改變投注習慣，一次買十期，免得錯過中獎機會。

台彩指出，這名中獎人稅後實領4278萬元，若以大樂透一年開出114期，每注50元，養牌10年總共要花5.7萬元，投資報酬率750倍。而這名中年科技男告訴謝志宏，他還會持續自選號碼投注，但不會再用同一組號碼，會改用小孩的生日加減乘除得出的號碼投注。