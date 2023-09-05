快訊

怪怪的…老公LINE有兩家相同銀行帳號 她點開訊息驚見「劈腿實錄」

陳吉仲3月15日說開放巴西蛋 藍：3月2日復業的超思 早知道？

吳子嘉揭雞蛋貪汙產業鏈：操作手在巴西 跟陳吉仲合作

真的有用！Apple Watch「跌倒偵測」救了台灣用戶一命

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Watch的跌倒偵測演算法持續更新與最佳化，更精準偵測使用者在各種使用情境下是否跌倒。圖／蘋果提供
Apple Watch的跌倒偵測演算法持續更新與最佳化，更精準偵測使用者在各種使用情境下是否跌倒。圖／蘋果提供

科技產品不斷創新，但唯有與用戶切身有助益的功能才能持續受到喜愛。近期蘋果執行長Tim Cook信箱收到一封來自台灣用戶辛先生的感謝信，Apple Watch跌倒偵測又在緊急時刻發揮了救命的重要功用！

辛先生表示，幾週前不小心在家中跌倒、從樓梯上摔了下來，幸好當時他有戴著Apple Watch，在偵測到他跌倒之後，自動撥打了緊急電話，幸運地在數分鐘之內救護車就抵達並進行接下來的醫療處置，他當時受了嚴重的傷，如果不是Apple Watch的幫忙，這個意外的結果可能會完全不一樣。在經過這次事件之後，辛先生深切感受到創新科技對增進人類安全扮演了關鍵的角色，因此特別寫信感謝蘋果團隊創造了真的救了他一命的重要產品。

Apple Watch的跌倒偵測功能從2018年Apple Watch Series 4之後開始出現，透過內建的加速感測器和陀螺儀，可以分析手腕移動軌跡和衝擊加速度，主動判斷使用者是否發生嚴重的跌倒狀況，並發出通知讓使用者點選是否立即撥打電話求救，如果在1分鐘內使用者沒有任何回應，便會主動撥打緊急服務電話，同時傳送位置資訊給「醫療卡」中預設好的緊急聯絡人。

如果你手上使用的是Apple Watch SE或Apple Watch Series 4或後續機型，透過iPhone上的Watch App，然後點一下「我的手錶」標籤頁，點一下「SOS緊急服務」，即可開啟或關閉「跌倒偵測」，另也可以選取「永遠開啟」或「只在體能訓練期間開啟」。55歲以上的使用者蘋果預設會將此功能自動開啟，但18歲以下的使用者不適用。

台灣用戶辛先生寫給Tim Cook的感謝信，對Apple Watch在緊急時刻救了他一命表達誠摯謝意。圖／蘋果提供
台灣用戶辛先生寫給Tim Cook的感謝信，對Apple Watch在緊急時刻救了他一命表達誠摯謝意。圖／蘋果提供

救護車 Apple Watch

延伸閱讀

詐騙假冒蘋果客服 資安專家教戰口訣「停看聽」

「地表最強蘋果分析師」郭明錤曝iPhone15最大賣點

分析師郭明錤曝 iPhone 15 已出貨 今年可望成最大智慧手機品牌

一起擺脫「錢包束縛」！帶你看網友熱議的6大行動支付

相關新聞

11時13分台東地震規模4.4 台東、屏東4級

11時13分台東縣地震，規模4.4，震央在台東縣達仁鄉，屏東及台東4級，高雄1級。

傳說中的「1顆高麗菜400元」 出現澎湖農會超市

「傳說中的1顆400！」台灣傳統市場出現高麗菜1顆400多元，也出現在澎湖農會超市；有人發現1顆高麗菜414元，上傳網路...

通勤族崩潰！文湖線尖峰「車門關閉」警訊異常 260旅客被請下車

北捷文湖線又出包。有民眾今早8時許反映自己在往劍南路站時，列車停在半路上，車廂內廣播稱「臨時停車」，整輛車停在高架軌道上...

諮商補助太夯！衛福部預算加碼累計破億元 新增1.6萬人受惠

衛福部自8月推出針對年輕族群的諮商補助方案，上路才一個月使用人數將直逼原先預估上限。衛福部次長李麗芬宣布預算再加碼784...

進口國產雞蛋肉眼難辨視 專家：判別新鮮度降低風險

進口雞蛋運送路程長，且雞蛋保存期限短，除了加工、賣場洗選上市，也不排除散裝進入零售市場；學者認為，進口雞蛋時程久，鮮度較...

中秋加碼來了！台彩：加碼6.6億元 大樂透加開百組百萬獎項

台灣彩券公司今天宣布，今年中秋加碼總獎金高達6.6億元，此外，「大樂透」9月12日起加開「100組100萬元」、「威力彩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦