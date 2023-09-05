心理諮商補助夯 衛福部提5大配套補助用完可去這些地方

衛福部自8月推出針對年輕族群的諮商補助方案，上路才一個月使用人數已將直逼原先預估上限，衛福部拍板加碼7800萬元，總預算累積破億元。衛福部心理健康司長陳亮妤表示，已經跟七大公學協會及地方政府開會研擬配套措施，包含地方政府在預算正完前兩周應該提前公告。

「年輕族群心理健康支持方案」在8月上路至8月31日服務人數為5702人（總使用人次為 1萬278人次，已達原補助人數的95%，衛福部預算加碼7843萬元，預計可再增加服務約1萬6千人，加上先前預算2880萬元，心理諮商補助預算累積高達1億723萬元。

陳亮妤表示，衛福部針對15至30歲族群提供3次心理諮商補助，3次是短期心理治療的架構，為協助個案釐清心理治療議題。目前合作簽約機構已經高達383家。她也解釋，先前會出現部分縣市暫停諮商預約是考量要保障已經預約的名狀可以使用諮商補助3次。

「年輕族群心理健康支持方案」在8月上路至8月31日服務人數為5702人（總使用人次為1萬278人次，已達原補助人數的95%。使用一次有2440人、使用兩次有1941人、使用三次有1312人，經費使用率57%。

陳亮妤表示，本方案男女使用比約為1:2.8，與國際趨勢相同，女性因為憂鬱求助的狀況比男性多，而男性因為藥癮、酒癮求助較高。另一方面從年齡層來看，24至30歲占最大宗，已高達七成；而15至17歲也有6.2%。同時，經評估達轉介風險者約占30%，有1710位轉介到醫療機構，讓高風險個案得以從更前端及時預防處理，並讓專業醫療團隊介入與治療。

歷經七大心理諮商相關公學協會以及地方政府討論提出五大配套措施，陳亮妤表示，首先，是每一次諮商服務的間隔不要超過一個月、個案諮商總共時程不超過3個月；第二，額度即將用完的地方衛生局應該提前兩周公告；第三是地方衛生局每周公布服務使用狀況；第四，由於各縣心理健康資源分布狀況不同（雙北諮商所多；中南部醫院占一半），一個諮商所原則一周服務8人次，但會給地方政府調配空間。

最後，陳亮妤說，三次諮商補助使用完後，高風險族群會轉介至醫療機構，而非高風險族群也會跟配合機構協助轉往免費的縣市社區心理衛生中心及社區心理諮商服務據點心理衛生中心。（網址：https://gov.tw/JSB)

至於未來是否會常態性執行心理諮商補助？衛福部次長李麗芬表示，會持續滾動做相關計畫修正。陳亮妤也說，使用一年後會盤點檢討現在該計畫的執行狀況，再來評估未來是否常態執行。

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