進口國產雞蛋肉眼難辨視 專家：判別新鮮度降低風險

進口雞蛋運送路程長，且雞蛋保存期限短，除了加工、賣場洗選上市，也不排除散裝進入零售市場；學者認為，進口雞蛋時程久，鮮度較差，從外觀用肉眼難辨識，只能打開後，看蛋黃與蛋白，由新鮮度判斷去減少風險，難以用科學方法，辨別進口蛋或國產蛋。

林姓消費者在傳統市場買到魯蛋價格實惠，但很明顯的蛋黃外露，不會集中到雞蛋的中間，全都偏向一邊，擔心可能買到過期的進口雞蛋。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，上市盒裝的進口雞蛋，必須要符合衛福部食品衛生標示的規範，若沒有標示清楚，消費者可以向當地的衛生機關提出檢舉；但傳統市場零售就很難分辨，若消費者有疑慮，可以挑選盒裝洗選、雞蛋上有打印的，就確認是國產蛋。

中興大學動物科學系名譽教授許振忠表示，從外觀難以判別國產或進口雞蛋，但可以從鮮度的狀態減少風險。進口雞蛋因為經過長途運輸，土耳其、巴西來的船運約30天，新鮮度跟國產雞蛋就不太一樣，國產的雞蛋，速度較快的話，如果當天撿蛋當天洗，隔天就上市了；新鮮的雞蛋，用光照射其氣室較小，除非放很久，但我們自產的雞蛋都在缺，現在怎麼可能久放？

許振忠說，要判別鮮度，可拿一個盤子，打個生蛋，鮮度較高的雞蛋，蛋黃渾圓飽滿，目測會「膨」起來，蛋白濃稠，但若在現在這樣的天氣溫度下，一周鮮度就打折了；而進口的雞蛋，經過長期運輸來到台灣，有的也沒有洗選，回溫再去洗、再冷藏，不用放多久，新鮮度就不太夠；新鮮度較不足的雞蛋，打開蛋黃就扁扁散散的，蛋白擴散，狀態會較稀、較水。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，僅口雞蛋進來都是紙箱包裝，如果拆箱換我國傳統市場的塑膠籃，就不知道誰是誰了；當初很多業者認為有利可圖就進口了，但現在是補貼後還賣不掉，且私人進口發現沒這麼好賺；對於標示這件事，之前也有盒裝蛋上，所有的國家都有標，這樣到底買的是哪一國雞蛋？消費者有權利知道自己吃什麼，都在推產銷履歷，雞肉、雞蛋也應該如此。

陳佑澈說，所謂常溫是25度，但其實到現在室外都還超過30度，他建議盡量挑國產洗選的，保存期限比較有保障；進口雞蛋跟進口雞肉一樣，盒裝上架所打的製造日期，都是從洗選包裝的那一天算起，前面的長途運輸期限都不算，他認為，進口雞蛋的數量、哪裡來的、流向，要讓消費者知道，假設消費者選的是便宜的產品，而不是優質的產品，那台灣業者要檢討，但重點是要讓消費者有選擇。