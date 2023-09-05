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傳說中的「1顆高麗菜400元」 出現澎湖農會超市
「傳說中的1顆400！」台灣傳統市場出現高麗菜1顆400多元，也出現在澎湖農會超市；有人發現1顆高麗菜414元，上傳網路稱「天價啊」。澎湖縣政府農漁局上周發現天價高麗菜的照片，了解是否有「哄抬」狀況，證實進貨價就不便宜。
由於從7月底就有颱風襲台，蔬菜價格飆漲，蔬果業者提及很多蔬菜至少翻2倍以上，高山高麗菜從1顆1、200元，喊價到400多元。有人在澎湖農會超市，果然也買到1顆約2公斤的高麗菜，標價是414元，將「天價」的高麗菜照片傳上網路。
有人留言「高檔的高麗菜，去澎湖旅遊要多帶一點摳摳」，但也有人說「外島有些東西本來就比台灣本島還要貴」。
澎湖縣農漁局長陳高樑表示，上周便發現有人在澎湖農會超市，買到1顆400多元的高麗菜，他並派人前往了解菜價情形，得知進貨價每台斤就要120元到130元，出貨價以公斤標示，換算下來，與傳統市場的價格一樣，颱風期間採購，確有這種價格。
陳高樑說，澎湖的蔬菜大多由台灣進來，不希望農產品價格上揚，但由於連連颱風，而且消費者對蔬菜漲價的預期心理，加上蔬果運輸費用，台灣高山蔬菜也跟著漲價，依進貨價換算，這價格並不算哄抬，消費者也有選擇權利，不過他希望，能選擇當季時令蔬菜。
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