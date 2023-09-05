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新住民子宮外孕劇烈腹痛 緊急轉診「快速通道」保命
苗栗縣頭份市一名懷孕8周的37歲外籍新住民，日前突然出現劇烈腹痛症狀，經婦產科診所檢查和評估，確診是子宮外孕的危急狀態，必須立刻手術，經聯繫為恭紀念醫院，透過緊急轉診快速通道，孕婦抵達急診後經快速通道成功完成緊急手術，婦人情況獲得迅速改善。
婦產科診所李裕清院長表示，子宮外孕是指受精卵在子宮外著床生長，最常見地方是輸卵管；子宫外孕症狀因個體差異有所不同，常見症狀有腹痛、陰道出血等，還可能導致頭暈、暈厥、惡心、嘔吐、肩膀或頸部疼痛、尿頻或便秘等症狀，因這名孕婦是外籍新住民，語言表達較不清楚，更需要耐心問診，避免造成憾事。
為恭醫院婦產科主任沈國壽表示，據統計，子宮外孕發生率每1000名懷孕婦女為2至3人，懷孕期間遇到任何不尋常症狀，都應立即尋求醫療幫助。子宮外孕是嚴重疾病，如不及時處理，可能威脅孕婦生命，醫療團隊接獲此類緊急情況必須迅速反應和協作，運用專業和敏捷行動使孕婦能及時獲得適切治療，度過困難時刻。
為恭紀念醫院表示，孕婦住院期間，基層醫師還可透過院方開發的「轉診共照MPC」，掌握病人住院期間治療狀況，提供雙主治醫療服務銜接後續照護。另外，結合中央健保署推動的分級醫療轉診制度，院、所之間運用電子轉診平台轉介至合作醫院就醫，讓孕婦能受到高質量醫療服務照護，避免錯過治療黃金時間。
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