快訊

MLB／天使教頭剛闢謠「關機」 大谷打擊練習就受傷退出打線

諮商補助太夯！衛福部預算加碼累計破億元 新增1.6萬人受惠

爽吃「螯龍蝦堡」出事了！ 他全身紅腫成「菠蘿麵包超人」 麥當勞緊急回應

諮商補助太夯！衛福部預算加碼累計破億元 新增1.6萬人受惠

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部年輕族群心理健康支持方案預算加碼。本報資料照片
衛福部年輕族群心理健康支持方案預算加碼。本報資料照片

衛福部自8月推出針對年輕族群的諮商補助方案，上路才一個月使用人數將直逼原先預估上限。衛福部次長李麗芬宣布預算再加碼7843萬元，預計可再增加服務約1萬6千人，加上先前預算2880萬元，心理諮商補助預算累積破億元。

「年輕族群心理健康支持方案」8月上路至8月31日服務人數為5702人（總使用人次為 1萬278人次，已達原補助人數的95%。據統計，本方案男女使用比約為1:2.8。根據資料分析，使用年齡層以24至30歲占最大宗，已高達七成，經評估達轉介風險者約占30%，顯示本方案確實篩檢出許多高風險的年輕族群，讓高風險個案得以從更前端及時預防處理，並讓專業醫療團隊介入與治療。

衛福部從社會安全網預算中撥補，此次新增7843萬元預算，預計可再增加服務1萬6341人（使用人次為4萬9023人次）。

衛福部表示，將持續與七大公、學、協會（台灣精神醫學會、台灣精神科診所協會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會、台灣臨床心理學會、中華民國諮商心理師公會全國聯合會、台灣諮商心理學會及台灣輔導與諮商學會）共同建立正確就醫觀念及優化心理諮商服務流程。期許藉由此方案鼓勵年輕朋友勇於求助，幫助其自我覺察、面對問題及解決問題。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

衛生福利部次長李麗芬。記者李青縈／攝影
衛生福利部次長李麗芬。記者李青縈／攝影

衛福部 心理諮商

延伸閱讀

諮商爆棚1／心理諮商爆滿另類現象 有人坦言為兩個字來

懶人包／15到30歲免費三次心理諮商 服務機構名單和QA一次看

年輕族群免費心理諮商額滿爆插曲 衛福部：不能接受

連日遭批「前瞻長照預算失能」 衛福部反酸：很多政黨都用舊資料

相關新聞

通勤族崩潰！文湖線尖峰「車門關閉」警訊異常 260旅客被請下車

北捷文湖線又出包。有民眾今早8時許反映自己在往劍南路站時，列車停在半路上，車廂內廣播稱「臨時停車」，整輛車停在高架軌道上...

諮商補助太夯！衛福部預算加碼累計破億元 新增1.6萬人受惠

衛福部自8月推出針對年輕族群的諮商補助方案，上路才一個月使用人數將直逼原先預估上限。衛福部次長李麗芬宣布預算再加碼784...

你睡得好嗎？全台失眠人口高達144萬 睡眠檢測得排半年

失眠一直困擾著許多國人，根據健保署111年統計，有高達144萬9855位國人因為失眠到門診就醫。失眠的成因相當多元，睡眠...

以為小感冒...他A型流感路倒 2次裝葉克膜、10次內視鏡抽痰

台中57歲葉男騎車途中呼吸困難路倒，送到台中慈濟醫院急診，確診Ａ型流感合併細菌性肺炎，發生急性呼吸衰竭病況危急，急重症團...

海葵颱風影響 國內線取消27架次

受海葵颱風影響，交通部民航局指出，今天上午截至10時，國內線取消27架次，國際暨兩岸航線未受影響。

長者有望公費接種PCV肺炎鏈球菌疫苗 久裕獲25億元大單

衛福部疾管署公布疫苗採購案結果，久裕拿下疾管署262萬劑肺炎鏈球菌疫苗採購案，金額逾25億元。疾管署發言人曾淑慧證實，日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦