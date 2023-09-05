諮商補助太夯！衛福部預算加碼累計破億元 新增1.6萬人受惠

衛福部自8月推出針對年輕族群的諮商補助方案，上路才一個月使用人數將直逼原先預估上限。衛福部次長李麗芬宣布預算再加碼7843萬元，預計可再增加服務約1萬6千人，加上先前預算2880萬元，心理諮商補助預算累積破億元。

「年輕族群心理健康支持方案」8月上路至8月31日服務人數為5702人（總使用人次為 1萬278人次，已達原補助人數的95%。據統計，本方案男女使用比約為1:2.8。根據資料分析，使用年齡層以24至30歲占最大宗，已高達七成，經評估達轉介風險者約占30%，顯示本方案確實篩檢出許多高風險的年輕族群，讓高風險個案得以從更前端及時預防處理，並讓專業醫療團隊介入與治療。

衛福部從社會安全網預算中撥補，此次新增7843萬元預算，預計可再增加服務1萬6341人（使用人次為4萬9023人次）。

衛福部表示，將持續與七大公、學、協會（台灣精神醫學會、台灣精神科診所協會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會、台灣臨床心理學會、中華民國諮商心理師公會全國聯合會、台灣諮商心理學會及台灣輔導與諮商學會）共同建立正確就醫觀念及優化心理諮商服務流程。期許藉由此方案鼓勵年輕朋友勇於求助，幫助其自我覺察、面對問題及解決問題。

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