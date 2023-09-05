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長者有望公費接種PCV肺炎鏈球菌疫苗 久裕獲25億元大單

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
久裕拿下疾管署262萬劑肺炎鏈球菌疫苗採購案。疫苗接種示意圖。本報資料照片
久裕拿下疾管署262萬劑肺炎鏈球菌疫苗採購案。疫苗接種示意圖。本報資料照片

衛福部疾管署公布疫苗採購案結果，久裕拿下疾管署262萬劑肺炎鏈球菌疫苗採購案，金額逾25億元。疾管署發言人曾淑慧證實，日前採購已經決標，一直都有研議要將PCV疫苗納入長者公費接種，目前仍在研議中，今年10月有望跟流感疫苗一起開始接種。

目前我國針對71歲以上長者提供23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）公費接種計畫。曾淑慧表示，正在研議將13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗納入公費接種選項，並放寬接種對象至65歲以上長者。

疾管署日前公告「13或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13或PCV15）262萬劑採購案」最後由久裕拿下訂單，決標金額25億1172萬元。曾淑慧說，PCV的效益較PPV23好，是否將PCV納入公費一直有在討論，若是確定納入有望今年10月跟流感疫苗一起接種。

傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎曾表示，疾管署今年將會調整肺炎鏈球菌施打建議，65歲以上長者都建議打一劑13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗，一年後再打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，建立起免疫系統後續採加強劑的方式補足。

另一方面，流感疫苗預計在10月2日啟動第一階段開打，11月再啟動第二階段。曾淑慧表示，肺炎鏈球菌疫苗有可能跟流感一起接種，因為都屬於秋冬容易感染疾病。日前ACIP曾開會討論肺炎鏈球菌疫苗接種，她說，主要是討論要接種結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV）、肺炎鏈球菌多醣體疫苗 (PPV)，目前傾向PPV加PCV一起接種；至於接種期程及間隔方式尚未確認，將等到疫苗開打時一併公布。

另外，我國在2015年已將結合型疫苗（PCV13）列入幼兒常規接種項目，採 2+1的3 劑接種時程，在出生滿2個月、4 個月及 12-15個月，共接種3劑。PCV是不活化疫苗，內含13種血清型（1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、23F），接種後少數的人可能發生注射部位疼痛、紅腫的反應，一般於接種2天內恢復。發燒、倦怠等嚴重副作用則極少發生，接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫。

流感疫苗 肺炎 發燒

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