海葵登陸廣東減弱為熱帶性低壓 清晨5時30分解除陸警

依中央氣象局資料顯示，輕度颱風海葵已於上午7時許在中國廣東沿海登陸，並在8時減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象局於凌晨5時30分解除陸上颱風警報，海上警報也在8時30分解除。總計海葵颱風共造成全台136人受傷、2991件災情，目前仍有7342戶停電，預計今晚11時前可復電。空運、鐵路運輸已全數恢復正常營運。

中央災害應變中心今天上午9時舉行第11次工作會報，中央氣象局指出，自2日開始截至今天上午8時，花蓮縣荖溪雨量達1111毫米全台最高，宜蘭太平山也有725毫米的雨量，隨著海葵颱風減弱為熱帶性低氣壓，今天白天的降雨狀況將逐漸轉移到中部以北山區。

至於農業災情部分，全台農損共計2億5823萬，主要以番荔枝受損情形最為嚴重，另外香蕉、金針菜及木瓜也均有受損。在菜價方面，台北果菜批發市場今天交易量減少13.4%、價格上漲8.8%。農業部將持續進口補充並依市況調配釋出，以充裕市場供應。