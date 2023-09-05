以為小感冒...他A型流感路倒 2次裝葉克膜、10次內視鏡抽痰
台中57歲葉男騎車途中呼吸困難路倒，送到台中慈濟醫院急診，確診Ａ型流感合併細菌性肺炎，發生急性呼吸衰竭病況危急，急重症團隊緊急插管，歷經2次葉克膜、10次支氣管鏡清除氣道膿痰，50天在鬼門關前救回一命。
葉先生有糖尿病、低血壓慢性病史，家屬表示，發病前幾天出現感冒症狀，以為小病只吃感冒藥，沒想到如此嚴重。
在加護病房收治近50天的葉先生，幾度病況瀕危，醫療團隊與家屬都不放棄，體外循環師兩次使用葉克膜介入，胸腔內科主任沈煥庭還做了10次支氣管內視鏡抽膿痰，病人肺臟才逐漸好轉。
沈煥庭表示，病人是Ａ型流感重症，合併續發性金黃色葡萄球菌感染，細菌污染血液形成菌血症，細菌在治療過程還不斷變異，演化出抗生素抗藥性，致使肺部支氣管遍佈膿痰，須每隔幾天用支氣管鏡抽膿痰。
沈指出，病人使用葉克膜維生也衍生結膜下出血、血尿等併發症，肺支氣管出血與膿液結成血痰塊，抽痰難度倍增。家屬不願放棄，醫療團隊也盡全力治療。
病人好轉到離開加護病房，繼續至亞急性呼吸照護病房持續呼吸治療；加上每天一小時做床邊復健，呼吸照護病房護理團隊自製肌力訓練設備，讓病人躺床也能做肢體活動。終於在轉到一般病房一周後順利出院，家屬感謝醫療團隊不離不棄的照護。
沈煥庭指出，流感病毒是透過咳嗽、打噴嚏的飛沫傳染，因新冠解封，許多人不戴口罩，造成流感病例突然大增。他強調，到人多的公共場合建議還是戴口罩，保護自己，即使已接種流感疫苗也不能輕忽，如果身體出現感冒症狀，應觀察病況，必要時立即就醫確保安全。
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