你睡得好嗎？全台失眠人口高達144萬 睡眠檢測得排半年

失眠一直困擾著許多國人，根據健保署111年統計，有高達144萬9855位國人因為失眠到門診就醫。失眠的成因相當多元，睡眠呼吸中止症也是其中原因，台大醫院研究發現，該疾病出現年輕化趨勢。睡眠專家指出，這跟國人飲食習慣有關，目前台灣睡眠中心的醫療量能相當窘迫，無法消化如此大量的患者。

依美國統計，在美國每5個人就有1人患有睡眠呼吸中止症，且每15個人就有1人患嚴重睡眠呼吸中止症，但高達75％的嚴重患者未被診斷出來。台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，睡眠呼吸中止症影響睡眠品質，與心血管疾病、中風、血脂異常、糖尿病、憂鬱症、失智症等慢性病有密切關係。

為了解決睡眠問題，國人紛紛到各大醫院的睡眠中心希望能夠檢查並獲得改善，但排隊往往得等半年以上。新光醫院睡眠檢查中心主任林嘉謨表示，目前睡眠中心的檢查量能吃緊，主要為醫療人力不足，醫師、護理師、技術員的招攬上都相當困難，新光醫院睡眠中心目前就缺了2名的技術員，遲遲招不到人。

林嘉謨說，醫療量能有限能夠消化的病患則有限，若要在新光醫院檢查平均都要等待半年以上，若是呼吸器治療能夠納入健保給付，或給付範圍擴大一些，醫院才能有更充裕的預算給醫事人員好的待遇，否則短期內難以緩解人力吃緊、病患排隊的窘境。

「長期睡眠呼吸中止症將增加心血管疾病風險。」林嘉謨指出，呼吸中止會導致血壓不穩，容易心律不整，高血壓問題隨之而來；同時因為夜間睡眠大腦缺氧，影響白天上班的專注力，長期下來罹患失智症的風險也增加。

睡眠呼吸中止症的成因相當多元，林嘉謨指出，國人飲食西化後，攝取過多紅肉，過敏情形益發常見，也不僅是肥胖、脖子短所致；有患者屬於下顎過於後縮，壓迫到呼吸道，通常得透過正顎手術改善，這也是「人工智慧超音波睡眠檢測儀」能夠檢測的範圍，但大多數病患病灶其實來自於「舌頭後倒」。

林嘉謨說，舌頭後倒造成的呼吸睡眠中止改善方式很多，可以透過儀器每天刺激舌頭，也可以自行訓練舌頭肌力，同時也得控制體重、過敏等因素；也有人採姿勢療法，但較適合小孩，成人睡久容易有五十肩；鼻中膈彎曲、鼻胛肥後也會導致睡眠呼吸中止，但耳鼻喉科手術治療後效果都不錯，不過健保給付的範圍相當有限。