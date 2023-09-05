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健康你我他／退休新鮮人 不斷學習 不忘理財

聯合報／ 文／林怡礽（桃園平鎮）
退休新鮮人的我，已加入社大，學習有興趣的課程。分圖／林怡礽提供
退休新鮮人的我，已加入社大，學習有興趣的課程。分圖／林怡礽提供

兩年多前，第一次填寫退休力自我評估表，那時拿到了不錯的分數；當年對於退休生活的憧憬遐想很簡單：「但求身心放鬆，擁有一方夢田。」

今年8月，在教育界服務滿30年後申請退休，身邊好多人都很訝異，有人好奇我的退休規畫，有人不解年紀輕輕怎麼就退休了。申請退休前，其實心裡糾結了一段時間，畢竟已習慣按表操課的學校作息，也喜歡教學相長的工作，更慶幸在退休前，對於教學仍不忘初心。

還是退休新鮮人的我，再次填寫退休力評估，檢視今年的成績單，活躍好學滿分，因為始終相信人生就是不斷的學習歷程。目前已加入社大上課行列，學習有興趣的課程；終於擁有完整的時間，可閱讀好久以來想看的書籍，滿足求知欲。

至於五個面向中最弱的財務部分，儘管高於平均分數，不過，我總是開玩笑說，「退休前是周休二日花錢，現在是天天有空出門花錢了。」因此，理財規畫仍有必要，如何運用最少的錢達到最大的休閒效果，有待自己的智慧抉擇。

選擇在最美時畫下職場句點，也是善待自己的開始，趁體力好四處走動，看看寬廣的視野風景，學習自在的恬靜慢活。人生上半場兢兢業業數十年，我的人生下半場即將啟航，期許自己動靜皆宜，靜態學習不中斷，休閒旅遊配合運動，維持身心皆健康。

理財 新鮮人

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