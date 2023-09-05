銀髮健身3重點 慢來、呼吸、循序漸進

台灣人口快速老化，2025年將邁入超高齡社會，衛福部國健署自109年起補助地方政府活用閒置空間，試辦銀髮健身俱樂部，不僅有適合銀髮族的專屬運動設備，也有專業運動教練指導，提供正確、規律且安全的運動建議。專家建議，長者若要運動，應遵從「慢慢來、配合呼吸、強度循序漸進」3要點。

國健署社區健康組組長李嘉慧表示，國健署補助全台各縣市設立「銀髮健身俱樂部」，以高雄的「長生全方位銀髮健身俱樂部」為例，高雄市與大專院校進行產學合作，提供相關科系學生實習機會，培養未來的運動指導員；也有針對中風、巴金森氏症、慢性疾病及關節退化等特殊族群進行運動功能評估，長者樂於接受個別運動的指導，以符合個人需求。

身為健身教練的中醫師楊宗翰表示，肌少症是長者常見的問題，40歲過後肌肉量會以每年8%速度流失，70歲後流失會加速，若要到健身房使用器材訓練，要謹記3項原則，「慢慢來、配合呼吸、強度循序漸進」的方式。

楊宗翰說，呼吸相當重要，身體出力時腹腔會收縮，因此「出力時吐氣」、「收力時吸氣」相當重要，太極拳、八段錦、瑜伽都是適合長輩的運動，一方面能夠慢慢來，同時訓練呼吸與維持肌力。

透過健身器材輔助，也可以達到肌肉訓練的效果，楊宗翰建議，長輩不要先做負重訓練，應循序漸進運動，可透過自己的體重訓練，在家中扶著椅背踮腳尖，訓練小腿肌肉，踮起後維持3至5秒，每組8至15下。

「人的肌肉60至70%都在下半身。」楊宗翰指出，腿部是人類的第二心臟，若肌肉量太少，會讓血液無法順利打到全身，因此「抬腿」也是相當好的訓練，抬起腿後維持3至5秒，每組8至15下，在床上側躺時也可以訓練。

若長者要到健身房訓練，楊宗翰提醒，使用健身器材時，務必要有專業教練陪同，推薦可使用登階機、跑步機，以及腳踏車等器材，有氧運動的課程也相當推薦，但要循序漸進慢慢增加強度。