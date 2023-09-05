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推動淨零 中信金、工研院強強聯手

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信金、工研院跨界合作，圖為中信金總經理陳佳文（左）及工研院資深副總經理蘇孟宗。圖／中信金提供
中信金、工研院跨界合作，圖為中信金總經理陳佳文（左）及工研院資深副總經理蘇孟宗。圖／中信金提供

中信金控和工研院昨天宣布「強強聯手」，共同助陣企業供應鏈減碳，將結合雙方優勢合作推動淨零排放合作計畫，透過溫室氣體盤查、企業訪視診斷、淨零技術媒合、永續金融導入及碳權抵換交易等五大策略，進一步提升科技與金融跨界淨零合作模式，強化台灣產業供應鏈永續競爭力。

二○二三年預計深入輔導八十家企業實質減碳，計畫至二○三○年累計輔導一千家企業，以實際行動邁向台灣二○五○年淨零目標。

中信金控是金管會「永續金融先行者聯盟」的成員，中信金總經理陳佳文表示，子公司中信銀去年起實際輔導及議合企業永續轉型，中大型企業因應國際供應鏈要求及外部倡議期待，已著手自身減碳及要求供應鏈進行溫室氣體盤查，但供應鏈中的中小企業，不僅需要資源進行盤查輔導，更需要資金及技術支持，才可進一步訂定減碳目標並執行。

中信金控與工研院合作，期待協助供應鏈中、下游廠商淨零減碳，且攜手核心企業「大攜小」，建立減碳產業生態圈，共創永續產業價值鏈。

工研院資深副總經理蘇孟宗指出，工研院將成立專門小組，優先服務中國信託海內外企業客戶，從碳熱點分析、碳排深度診斷、減碳技術輔導等項目，為供應鏈企業量身打造一站式淨零轉型服務，進一步為台灣產業界建構創新減碳方程式，加速淨零轉型。

中信金控 減碳 工研院

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