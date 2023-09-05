健康主題館／中秋吃柚 可別跟這7大藥物併用

● 柚子含喃香豆素，會使藥物血中濃度升高引起副作用

● 吃柚子與服藥時間錯開，也無法避免產生交互作用

● 柚子適合烤肉後食用，可去除食物的油膩、助代謝

中秋佳節將至，柚子是不可或缺的應景水果。不過，醫師及營養師提醒，柚子不可吃太多，只能淺嚐，尤其有服用抗凝血劑、降血脂藥、降血壓藥、心律不整藥、安眠藥、癲癇藥、免疫抑制劑等7種藥物的人，務必要小心「柚」與「藥」的交互作用。

吃太多柚 老先生胃潰瘍出血

安南醫院副院長、消化內科醫師許秉毅說，曾遇過一位75歲老先生，中秋假期時在家裡解黑便後昏倒，被送醫急診，檢查發現是胃潰瘍出血，且血液難以凝固，原來他有「心房顫動」的心律不整問題，平常吃抗凝血劑來預防心臟血栓形成，因此急診發生胃潰瘍出血時，血液不好凝固而大出血，引發缺血性昏厥。經檢查發現，患者吃了太多柚子，與抗凝血劑藥物產生交互作用，導致胃潰瘍出血不止。

許秉毅表示，柚子裡含有「喃香豆素」，這個成分會不可逆地抑制肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4，使這個代謝酵素無法排掉體內吃下的許多藥物，導致這些原本該由CYP450 3A4代謝的藥物的血中濃度升高，引起藥物副作用。

柚、藥作用 最長可達兩、三天

常見有7大類藥物易與柚子產生交互作用，許秉毅提醒，平時服用這些藥物的人，柚子切勿吃多。另外，值得注意的是，「柚子」抑制藥物代謝作用可長達數小時，甚至兩、三天，即使把「吃柚子」與「服藥」的時間錯開，也無法完全避免柚子與藥物產生交互作用。

營養師劉怡里指出，柚子是高膳食纖維、高鉀、高維生素C的「三高」水果，可幫助腸胃道蠕動、改善便祕，並具降膽固醇及血壓作用，很適合烤肉後食用，可以去除食物的油膩、助代謝。

一次最多5瓣 腎受損病人不宜食用

不過，柚子含水量高，又是高鉀水果，一不小心就易吃過量，劉怡里提醒，一定要控制食用量，一次最多吃半顆4至5瓣即可，建議與親友一起食用，但腎臟功能受損的病人不宜食用，小孩、容易腹瀉的人不要吃太多。

7大類需注意藥物

1.抗凝血藥物：

如Warfarin(Cofarin ，可化凝)、Rivaroxaban(Xarelto，拜瑞妥)、Dabigatran(Pradaxa，普栓達)

副作用 : 增加出血風險

2.降血脂藥物：

如Atorvastatin(Lipitor，立普妥)、Rosuvastatin (Crestor，冠脂妥)、Simvastatin(Vytorin，維妥力)

副作用 : 可能增加肌肉痛、深色尿、肝毒性風險

3.降血壓藥：

如Nifedipine (Adalat OROS，冠達悅歐樂)、Amlodipine(Norvasc，脈優)

副作用：導致血壓過低，周邊水腫，心跳加快

4.心律不整藥物：

如Amiodarone(Cordarone，臟得樂)、Dronedarone(Multaq，脈泰克)

副作用：心臟毒性

5.鎮靜安眠藥物：

如Diazepam(Dupin，樂平；煩靜)、Trazodone (Mesyrel，美舒鬱)、 Quetiapine(Seroquel，思樂康)

副作用：容易發生暈眩、嗜睡

6.抗癲癇藥物：

如Carbamazepine(Tegretol，癲通)

副作用：增加藥物過敏風險

7.免疫抑制劑：

如 Cyclosporin (Sandimmun Neoral，新體睦)、Tacrolimus (Prograf，普樂可復)

副作用：增加噁心、頭痛、麻痺、抽筋、腎毒性等不良反應