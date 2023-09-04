醫院睡眠檢查一位難求 醫曝這個地方竟要等5年

全國睡眠障礙人數高達近500萬人，失眠及睡眠呼吸中止症約各占一半，依台灣睡眠醫學學會統計，全國睡眠檢查僅60家醫院，其中26家經學會認證，檢查一位難求。經詢問發現，台大醫院等候時間約6個月至1年，新光醫院約6個月、台北榮總約4個月，林口長庚醫院為1個月。睡眠檢查等候時間長，不只台灣如此，其他國家也有類似情形，如美國需等待約3至6個月，最誇張的是香港需等5年。

台灣睡眠醫學學會理事長周昆達表示，隨著台灣進入高齡化社會，睡眠障礙人數增加，且醫護及技術員人力有限，等待檢查的人恐愈來愈多。就費用來說，美國檢查一次約新台幣12萬元、香港10萬元、台灣自費約1萬元，若是使用健保給付約4千多點，換算金額約4千元左右。臨床有香港民眾特別從香港到北榮進行檢查。

周昆達說，睡眠檢查等候時間長，原因是需有技術人員、場地且有後續判讀，在醫院進行睡眠檢測，除檢查睡眠中止症，還可以檢查手腳抽動的周期性肢體抽動症等睡眠疾病。

當有「中風」、「血壓控制不易」、「心律不整」等患者，其致病原因可能是睡眠呼吸中止症引發缺氧，必須要及早接受檢查。周昆達曾遇到患者準備要進行睡眠檢查前，突然在廁所倒下，檢查結果為肺栓篩，因長時間睡眠呼吸中止，影響肺臟血管，出現嚴重併發症。

周昆達說，睡眠呼吸中止症患者尚未進行睡眠檢測前，可以透過減重、側睡改善病情，但人不可能一整晚都側睡，建議可用「孕婦枕」頂在背部維持側睡。

林口長庚醫院耳鼻喉部教授級主治醫師李學禹說，醫院睡眠檢查優點是嚴謹，除檢查睡眠呼吸中止症外，還可檢查其他睡眠疾病，缺點是檢查須貼上十多個電極，且在陌生的環境，很多人因此睡不好，現在世界趨勢為疾病在家診斷、治療、追蹤，因此搭配居家睡眠檢查服務，該院在醫院進行睡眠檢查已不會像過去擁擠，平均等候時間約一個月。

李學禹指出，睡眠呼吸中止症患者中約有二成，可能合併其他睡眠疾病，當經居家睡眠篩檢後，如有需要，將再安排完整的睡眠檢查，目前因睡眠障礙就醫患者已有增加趨勢，原因是民眾接受衛教後，多認識睡眠障礙且病識感增加，另隨著高齡人口增加，相關疾病也會增加。