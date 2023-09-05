癌症保單過時 藍營促提解方

本報日前率先報導，部分商業保險理賠標準過時，影響癌友治療權益。國民黨立院黨團總召曾銘宗昨舉行記者會表示，商業保險無法理賠未住院期間的癌症治療，相關條款有必要檢討，將在總預算審查時提出決議，要求金管會與衛福部於三個月內研議解決方案。

「預估醫療保單落後醫療科技十至十五年。」癌症希望基金會副執行長嚴必文說，現行醫療保單可能在二十年前設計，那時沒有標靶、免疫等治療，以化療為主，須住院觀察二至三天，目前大部分癌症藥物屬口服劑型、副作用少，不需住院，卻牴觸了理賠標準，顯示保單條款不合時宜。

立委林為洲表示，健保正在退化，新藥進不來，好藥一直出走，國民黨團會協力，盼金管會、衛福部協商，盡快協調訂出給付標準。

金管會保險局壽險監理組長陳俐君表示，隨著醫療科技進步，很多疾病患者不需住院，為此，金管會多次開會檢討，壽險公會也成立專案小組，集合投保商品、理賠等相關專業人士，希望找到好的解決方案。

壽險公會理事長陳慧遊說，壽險公會已成立專案小組討論此案，且要求前六大壽險公司出席，雖尚未運作，願癌友獲適當照顧，保單設計合理。