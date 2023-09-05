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500萬人睡眠障礙 檢查排半年

聯合報／ 記者沈能元鄒尚謙李樹人／台北報導
全國六十家醫院提供睡眠檢測，平均需等數月，才能完成檢查。本報資料照片
全國六十家醫院提供睡眠檢測，平均需等數月，才能完成檢查。本報資料照片

全國近五百萬人飽受睡眠障礙之苦，但全國僅六十家醫院設置睡眠中心，提供夜間睡眠檢測，因健保提供給付，以致一床難求，台北榮總約需等四個月，新光醫院約六個月，如至台大醫院，可能得等上一年；如自費檢查，約花一萬元，遠低於美國新台幣十二萬元、香港十萬元，不少香港民眾特別跨海到台灣受檢。

「睡眠呼吸中止症影響全身健康。」台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，與常人相較，重度阻塞型睡眠呼吸中止症患者的死亡率高出二點六倍，發生交通事故風險超過二點五倍，習慣性打呼者人罹患高血壓的風險則為正常人的一點五倍。

台灣睡眠醫學學會理事長周昆達表示，至醫院接受睡眠檢測，除可檢查睡眠中止症嚴重程度，還可以監測手腳抽動的周期性肢體抽動症等睡眠疾病，根據結果對症下藥；但受限於醫護及技術員人力有限，且睡眠障礙患者愈來愈多，短期內難以解決病患排隊的窘境。

費用差十倍 港人來台檢查

睡眠中心等床時間 製表／沈能元、鄒尚謙
睡眠中心等床時間 製表／沈能元、鄒尚謙
周昆達指出，夜間睡眠檢查排隊患者須等候多時，在許多國家已成常態，如在美國，需等三至六個月，香港甚至需等五年，且費用昂貴，美國檢查一次約需新台幣十二萬元，香港則需十萬元，為此，部分香港民眾搭機至北榮接受自費檢查。

林口長庚醫院耳鼻喉科教授級李學禹指出，醫院睡眠檢查過程嚴謹，報告結果精準，但必須在身體貼上十多個電極貼片，而不少人難以在陌生環境中入眠；最新趨勢為在家診斷、治療、追蹤，長庚推廣居家睡眠檢查，大幅減少了住院夜間睡眠檢查的等候人數，平均等候時間大約一個月。

李學禹指出，約有兩成睡眠呼吸中止症患者合併其他睡眠疾病，透過居家睡眠篩檢後，如有需要，會再安排完整住院睡眠檢查。如果確診為中重度，就需積極治療，初期建議睡覺時配戴「陽壓呼吸器」，如果改善有限，還可選擇「止鼾牙套」、「負壓呼吸器」；手術則是最後選擇，依照患者結構異常部位，施以手術矯正，例如、鼻中膈彎曲、扁桃腺肥大、呼吸道阻塞、下巴內縮，或是嚴重肥胖所致。

李學禹表示，由於睡眠呼吸中止症恐引發許多疾病，健保署近日與相關學會協商，擬以健保補貼「陽壓呼吸器」費用，一旦上路，可造福眾多患者，一夜好眠。

睡眠 患者 香港

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