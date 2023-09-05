台大新儀器 睡眠檢測只要15分鐘

想至睡眠中心接受夜間睡眠檢查，常需等候好幾個月，台大醫院昨發表「人工智慧超音波睡眠檢測儀」，患者無須住院，檢查時間僅約十至十五分鐘，且準確度達九成。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，「人工智慧超音波睡眠檢測儀」為創新智慧化超音波，可以精準檢測上呼吸道解剖結構，掌握上呼吸道阻塞或狹窄程度，以及咽喉及口腔舌部等軟組織的軟硬度，配合相關耳鼻喉科、睡眠專科醫師的整體評估，最後透過人工智慧ＡＩ，預測患者罹患阻塞型睡眠呼吸中止症的中重度風險。

台大醫院健康管理中心主治醫師曾屏輝說，該儀器自二○二○年五月至二○二二年十二月進行臨床試驗，受檢者超過千人，結果顯示，低度風險占比百分之四十七、中度風險為百分之二十五、高度風險占百分之二十八（一○八人）；高度風險者轉介睡眠中心接受進一步檢測，其中一○三人確診為阻塞型睡眠呼吸中止症，準確度高達百分之九十五。