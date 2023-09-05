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颱風菜價飆漲 高麗菜1顆400元

聯合報／ 記者陳雅玲鍾維軒洪子凱簡慧珍黃子騰／連線報導
連日下雨及海葵颱風影響，蔬菜供貨不穩，菜價飆漲。記者陳雅玲／攝影
連日下雨及海葵颱風影響，蔬菜供貨不穩，菜價飆漲。記者陳雅玲／攝影

連日下雨及海葵颱風影響，蔬菜供貨不穩，菜價飆漲。北市蔬果業者透露，很多蔬菜至少翻2倍以上，高山高麗菜從1顆1、200元，貴一點的喊價到400元，消費者直呼買不下手。菜販說，就連進口美生菜、青花菜等漲幅都很明顯，批發價從颱風前1公斤110元漲到150元。

內政部長林右昌昨主持中央災害應變中心工作會報時也表示，民生物價是現在焦點，還有蛋的議題，最近菜價波動，要求農業部代表回去提醒部長陳吉仲，請農業部盡量供給市場，讓菜價能盡量平抑，這部分要積極採取作為，不要颱風後又變成新議題。

北市場處表示，明天起至10日將啟動購貯蔬菜調節供應，透過超市通路釋出平價蔬菜50.2公噸，包括大陸A菜每包29元、進口高麗菜每顆75元、鮮香菇每袋55元、非基改玉米筍每盒28元、絲瓜每條39元等。

記者昨實地走訪市場，儘管逢周一休市，仍有少數攤商賣菜，民眾見菜價持續飆漲都「面有菜色」，直呼買不下手。北市蔬果業者透露，今年暑假颱風、降雨多，很多蔬菜被泡爛，農民搶採收，菜價也一直飆漲。

張姓業者說，高山高麗菜以前一顆約只要100、200元，但從暑假開始就一直漲，現在大顆一顆約要400元，其他蔬果批發價也一路漲，蔥1公斤逼近200元、綠花椰菜1公斤125元，芥藍菜1公斤也要120元。

雲林縣西螺果菜市場平均交易價格從上周六每公斤44.2元漲到47元，高麗菜批發價8月初每公斤26.5元，現漲到80至100元。記者走訪斗六傳統市場，菜販表示，颱風影響，高山高麗菜採收、運送不易，現在1顆3公斤重的高麗菜售價大約400元。

西螺果菜市場董事長蔡德福說，昨天到貨量僅500公噸，比平常7、800公噸明顯減少，颱風影響南部產地，根莖、瓜果類都受創。雲林縣府農業處長魏勝德說，近日天氣仍不穩定，短期蔬菜供應可能青黃不接。

彰化縣溪湖鎮果菜市場公司總經理徐鉦傑說，葉菜、瓜果類蔬菜最怕潮濕，彰化縣風雨雖不大，但雨後常豔陽高照或悶熱，蔬菜葉子和根部易腐爛水傷，量少價揚，未來菜價變化還是要看天氣。

海葵颱風 菜價 高麗菜

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