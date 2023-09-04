9月起車票改字樣被誤會 高鐵澄清：自由座車廂數量沒改變

台灣高鐵宣布9月1日起自由座票面取消「自由座車廂10-12」字樣，改為「限搭自由座車廂」，卻被外界誤會為更改自由座車廂數。台灣高鐵今澄清，配置數量未改變，僅各車次自由座車廂數不一，才調整票面文字。

台灣高鐵晚間聲明，近年持續依旅客搭乘特性需求，規畫各車次自由座車廂數為3、4、5或8節，因此9月1日措施僅為使票面資訊名實相符，避免自由座旅客混淆，各車次對號座/自由座車廂數安排，與9月1日前並無改變。

台灣高鐵統計，目前每周運行的1025班次，其中805班配置3節自由座車廂（10-12車），占78.5%；配置8節自由座車廂車次僅29班（皆為行駛南港到台中區間通勤列車），占2.8%；5節63班，占6.1%；4節127班，占12.4%，均屬通勤及周末尖峰時段開行班次。

台灣高鐵表示，自由座相關措施參考國際鐵道同業作法，台灣高鐵自由座相關規劃及本次票面資訊調整，亦參考日本JR新幹線「自由席」作法，依照旅運需求配置不同數量的「自由席」車廂，且車票只載明「新幹線自由席特急券」，亦無標示車廂位置，並同樣藉由時刻表資訊、網頁、月台標示引導旅客搭乘。

台灣高鐵說，開賣日起，對號座/自由座車廂配置即固定，不會臨時調整：各車次列車對號座車票，於發車前29天開賣，開賣前車廂配置即已固定，以保障對號座旅客座位權益，不會發生臨時將對號座車廂改為自由座車廂情形，對號座旅客的座位權益，不受影響。

台灣高鐵強調，僅超尖峰時段開放對號座車廂走道供自由座旅客站立，屬個案措施：針對疏運、假日等超尖峰時段，以嚴謹標準，審視後才會開放自由座旅客站立於對號座車廂走道，自由座旅客亦不可因此占用對號座座位，且相關措施僅限於必須快速運送大量人潮疏運、假日等超尖峰時段，屬個案措施，並非常態開放自由座旅客進入對號座車廂。