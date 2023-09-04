快訊

台中女童從9樓墜落送醫搶救不治 媽媽在家...被管理員通報才發現

烏克蘭國防高層人事大地震！防長請辭 傳將接任駐英大使

阿里山國家森林遊樂區 5日下午恢復開園

中央社／ 嘉義縣4日電
阿里山國家森林遊樂區5日下午恢復開園。圖／林鐵及文資處提供
阿里山國家森林遊樂區5日下午恢復開園。圖／林鐵及文資處提供

農業部林業及自然保育署嘉義分署轄管阿里山國家森林遊樂區，今天因海葵颱風侵襲休園。預定明天上午完成園區巡查及整備，下午1時開園，阿里山林鐵也配合恢復營運。

林業署嘉義分署今天發布新聞稿表示，嘉義縣今天仍於海葵颱風陸上警戒區內，阿里山國家森林遊樂區持續休園，目前園區仍有陣雨發生。

嘉義分署說，氣象預報今晚海葵颱風將脫離台灣陸地，預定明天上午完成阿里山國家森林遊樂區巡查及整備，下午1時恢復開園服務遊客。提醒民眾雨後山區土石含水量高，易有落石及坍方，暫時勿前往山區及步道，並隨時注意相關預報、警戒及交通狀況，以維護自身安全。

林業署阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，配合阿里山國家森林遊樂區開園，阿里山林鐵本線（嘉義至十字路）已進行路線巡檢及清理作業，確認路線安全，明天上午恢復營運。

另外，阿里山國家森林遊樂區內的祝山、沼平、神木3條支線，配合遊樂區開園時間，明日下午1時恢復營運。位於嘉義市的阿里山林業村明日例行性休園，檜意森活村恢復營運。

阿里山 海葵颱風 嘉義

延伸閱讀

影／海葵颱風挹注石門水庫滿了 調節放水沖淤操作

颱風海葵掃過倒伏路樹多 台南環保局清出32噸

颱風海葵帶來合歡山14級陣風 松雪樓屋瓦掉落

同樣海葵高雄多處淹水 台南連日無災放假出太陽引議論

相關新聞

15:50宜蘭規模4.2地震 新北、宜花最大震度一級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，地震時間下午3時50分，在宜蘭縣政府東方64.1公里，位於台灣東部海域，地震深度17....

睡眠呼吸中止症非長輩專屬 台大最新發現這族群也好發

過去認為，患有阻塞型睡眠呼吸中止症患者多為年齡大、肥胖、脖子短等族群，但台大醫院研究發現，經超音波檢查超過5成患者竟是非...

海葵颱風吹壞台鐵集電弓 1車次復駛、1車次搶修

海葵颱風影響，花東雨勢可觀，台鐵東部幹線2車次集電弓下午受損搶修，其中421次經搶修後於下午4時10分恢復行駛、原423...

海葵颱風吹壞集電弓 台鐵東部幹線2車次受損搶修中

受海葵颱風影響，台鐵下午指出，東部幹線花蓮=台東間，因瞬間風勢較大樹枝入侵，造成甫通車的421次、423次集電弓受損，...

許博允80歲辭世 林懷民哽咽：他開拓台灣社會的眼界

新象基金會創辦人許博允今天早晨病逝，享壽80歲。雲門舞集創辦人林懷民聽聞噩耗不禁落淚，受訪時語帶哽咽。「他開拓整個台灣社...

巴西列禽流感疫區雞蛋還能輸台？農業部：牧場符合條件

農業部專案進口雞蛋案被外界質疑圖利特定廠商，國民黨立法院黨團今召開記者會，質疑巴西政府今年5月宣布為禽流感疫區，超思仍在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦