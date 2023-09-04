阿里山國家森林遊樂區 5日下午恢復開園
農業部林業及自然保育署嘉義分署轄管阿里山國家森林遊樂區，今天因海葵颱風侵襲休園。預定明天上午完成園區巡查及整備，下午1時開園，阿里山林鐵也配合恢復營運。
林業署嘉義分署今天發布新聞稿表示，嘉義縣今天仍於海葵颱風陸上警戒區內，阿里山國家森林遊樂區持續休園，目前園區仍有陣雨發生。
嘉義分署說，氣象預報今晚海葵颱風將脫離台灣陸地，預定明天上午完成阿里山國家森林遊樂區巡查及整備，下午1時恢復開園服務遊客。提醒民眾雨後山區土石含水量高，易有落石及坍方，暫時勿前往山區及步道，並隨時注意相關預報、警戒及交通狀況，以維護自身安全。
林業署阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，配合阿里山國家森林遊樂區開園，阿里山林鐵本線（嘉義至十字路）已進行路線巡檢及清理作業，確認路線安全，明天上午恢復營運。
另外，阿里山國家森林遊樂區內的祝山、沼平、神木3條支線，配合遊樂區開園時間，明日下午1時恢復營運。位於嘉義市的阿里山林業村明日例行性休園，檜意森活村恢復營運。
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