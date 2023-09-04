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海葵颱風吹壞集電弓 台鐵東部幹線2車次受損搶修中

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
海葵颱風高雄二度登陸，台鐵421次台東開往樹林自強號列車，疑因集電弓打到樹枝，失去動力動彈不得（示意圖）。本報資料照片
海葵颱風高雄二度登陸，台鐵421次台東開往樹林自強號列車，疑因集電弓打到樹枝，失去動力動彈不得（示意圖）。本報資料照片

受海葵颱風影響，台鐵下午指出，東部幹線花蓮=台東間，因瞬間風勢較大樹枝入侵，造成甫通車的421次、423次集電弓受損，目前池上=台東間路線雙向受阻，現已出動電力維修車搶修中。另外，南迴線枋寮=台東間各級列車，因路線吹落樹枝過多、土石含水量仍高，本日停駛。

台鐵下午3時30分表示，受颱風於高雄沿海滯留影響，花蓮=台東間豪大雨不斷，東部幹線花蓮=台東間，因瞬間風勢較大樹枝入侵，造成甫通車、421次及423次集電弓受損，目前池上=台東間路線雙向受阻，現已出動電力維修車搶修中。

另外，南迴線枋寮=台東間各級列車，因路線吹落樹枝過多、土石含水量仍高，本日停駛。

花蓮以北正常行駛。原特開423次（台東特開13:20）、431次（花蓮特開17:27）；加開5427次台東=樹林區間快車（台東15:36開，按周五、六、日427次停靠站及時刻行駛），因前述事故取消加（特）開。

西部幹線全線正常行駛。另外，平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛。集集支線自2717次（二水14:40）起，恢復行駛。沙崙支線已恢復正常行駛。

台東 花蓮 樹枝 台鐵

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