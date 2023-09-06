找到你的內在平靜，不只用「手作」減壓，還要做「最好的準備」

下班後玩手作DIY超療癒！近期流行的手作地毯、永生花、自調香水、精油肥皂、手沖咖啡、學習30分鐘輕鬆上菜、DIY自製模型戰鬥機、機器人等，你試過哪些呢？手作時，享受與世隔絕的靜謐時光，彷彿為生活按下暫停鍵，休息喘口氣後，更有力氣去應付每天接踵而來的挑戰！

手作DIY是現代人下班後喜歡的紓壓療癒管道。 圖／shutterstock 提供

美好、安穩的日子，是大多數人共同的追求，只要在生活中找到一點小確幸，就能支撐我們繼續往前進。然而，人生難免有高有低，比起職場遇小人、情場遇渣渣、投資碰到不景氣，健康亮紅燈才是人生中最難跨越的低谷。

「超前佈署+定時更新」，優雅迎戰健康課題

根據健保署資料顯示，隨著人口老化、新型醫療科技日新月異，台灣民眾醫療保健支出每年增長，上班族若想要優雅從容地面對各式健康課題，就必須先做好風險管理。

台灣人保險觀念佳，很多人從小就有1、2張醫療保單，但由於時代變遷、通貨膨脹，許多人實際用到保險給付時，才發現：「住院排不到健保房，單人房住下來好幾萬塊，結果保險住院日額才賠幾千塊！」「我選擇傷口較小的微創手術，沒想到小時候爸媽幫我買的保單竟然不理賠？」

安達人壽提醒，隨著醫療需求升級，或人生步入不同階段，保障配置也需要與時俱進。若發現現存保單無法完整涵蓋自身需求，先別急著解約購買新保單，可透過「增加保額」、「契約轉換」、「加購附約」三招，用較精省的方式為保單升級。最重要的是，保險不是買了以後就晾在那裡不管，需要定期檢視評估，才能確保自己已做足準備，就算遭遇突如其來的風險也不用擔心。

隨著醫療需求升級，或人生步入不同階段，保障配置也需要與時俱進。 圖／shutterstock 提供

醫療通膨，「實支實付」仍須自掏腰包？

很多人以為買張「實支實付」的保單，就可以涵蓋所有醫療需求，但若買的保單額度不足，發生事故時仍可能需自掏腰包，因此近年衍生出許多爭議，像是：「骨折門診醫療費用不高，但後續休養開銷大」、「自費醫材動輒數十萬，實支實付只能用雜支項目申請理賠幾千塊」、「白內障新型微創處置，不被歸類為保單上的『手術』項目」等，這些都可能是保單常見的理賠給付條件所造成問題。

醫療不斷進步，保單也需要跟著升級。安達人壽建議已有實支實付保障的民眾，須注意保額和保障年期，逐步補強所需保障。保障不足的民眾，也可搭配住院或是手術醫療險，鞏固個人風險防護網，補足高齡保障。安達人壽因應國人常見疾病、舊型保單缺口、現代醫療趨勢，提供多樣化保障內容，，例如人工水晶體、關節、心臟和腦室等新型態手術醫材給付，無理賠保障升級，以及高額醫療帳戶等。

安達人壽因應國人常見疾病、舊型保單缺口、現代醫療趨勢，提供完整保障。 圖／shutterstock 提供

買保險不是求平安符，有保就好；投保後還要定期檢視保單，因應人生不同階段補足保障缺口，才能讓保險發揮最大力量。不只遇到重大關頭能夠擁有醫療選擇權，也能像手作一樣適時減輕治療或生活上的壓力，盡情擁抱恬淡歲月、樂活無憂。瞭解更多保單查詢的管道：https://mchubb.tw/f7jWu