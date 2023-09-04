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巴西列禽流感疫區雞蛋還能輸台？農業部：牧場符合條件

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨立委批評，巴西在5月23日就公布為禽流感地區，中央卻在6月28日才公告，還讓超思公司進口上千萬顆蛋至台灣，籲中央公布合約、訂單、金流，其他股東還有誰，同時請行政院長陳建仁出面說明。記者張睿廷／攝影
國民黨立委批評，巴西在5月23日就公布為禽流感地區，中央卻在6月28日才公告，還讓超思公司進口上千萬顆蛋至台灣，籲中央公布合約、訂單、金流，其他股東還有誰，同時請行政院長陳建仁出面說明。記者張睿廷／攝影

農業部專案進口雞蛋案被外界質疑圖利特定廠商，國民黨立法院黨團今召開記者會，質疑巴西政府今年5月宣布為禽流感疫區，超思仍在6、7月從巴西進口雞蛋，質疑農業部鐵了心要護航超思；農業部表示，巴西蛋品輸台時，需出具檢疫證明書，抵達我邊境時也會逐批檢驗。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，巴西政府5月23日宣布為禽流感疫區，農業部也在6月28日公告巴西為禽流感疫區，但超思仍在6、7月分別從巴西進口1697公噸、1760公噸的雞蛋。

立委洪孟楷說，過去政府為防範疫情，只要公告為禽流感疫區國家，該國雞、蛋全禁止輸台，違者可處7年以下有期徒刑或300萬元以下罰金，但農業部卻讓超思持續進口巴西雞蛋，鐵了心要護航超思公司。

農業部政務次長陳駿季表示，在巴西的禽流感是在野鳥上發現，而不是在蛋雞場；台灣在進口巴西雞蛋都有嚴格把關，且不符規定的雞蛋也會銷毀，日前都有對大眾說明。

農業部防檢署表示，農業部公告雞蛋專案進口開放的國家中，須符合「國外雞蛋來源牧場28天未有禽流感疫情發生」，且未施打禽流感疫苗的國家，而巴西就是符合條件的國家之一。

防檢署指出，巴西蛋品輸台時，巴西檢疫機關需出具檢疫證明書，證明蛋品來源畜牧場於蛋品輸出前28天未發生高病原性禽流感，蛋品抵達邊境時，防檢署需逐批臨場檢疫確認蛋品符合專案檢疫措施，衛福部食藥署也逐批檢驗，不合格者均退運、銷毀，沒有引入疾病風險也無進入國內販售。

防檢署說，雞蛋專案進口的規定是，國外雞蛋「來源牧場」須28天未有禽流感疫情發生，防檢署參考世界動物衛生組織（WOAH）以及美國、日本及歐盟等對於高病原性禽流感可以採取「區域化」認定的規範，執行我國專案蛋品檢疫措施，規範蛋品可以來自高病原性禽流感非疫的「畜牧場」。

防檢署強調，我國與巴西議定的專案蛋品檢疫措施，與美國及日本等國議定的專案蛋品檢疫措施一致，疫病風險管控措施相同，專案蛋品輸入符合WOAH規範及先進國家採取區域化的檢疫運作實務，同時兼顧檢疫安全與民生需求。

另外，巴西今年5月15日確診野鳥的高病原性禽流感案例，依WOAH及我國的動物衛生標準，野鳥案例不被認定為發生禽流感案例；巴西在6月27日於後院飼養禽隻（非商業禽場）確診高病原性禽流感案例，我國立即公告巴西自禽流感非疫區除名。

禽流感 巴西 雞蛋

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