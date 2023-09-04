超思進口蛋...藍質疑為何不選台農投資 農業部說話了

農業部專案進口雞蛋案被外界質疑圖利特定廠商，國民黨智庫執行長凌濤今指出，「台農投資」也進口巴西雞蛋，其負責人同時也是台農發代表人，但農業部卻選資本額僅50萬的超思，要求農業部說清楚並公開採購合約。農業部政務次長陳駿季說，第三方若要調閱可依法提出申請，「一直透過喊話會沒完沒了」。

凌濤今在立院召開記者會表示，資本額50萬的超思竟能做6億元的蛋品生意，其中1億元為蛋品補助，負責人秦語喬僅出資1000元，占股0.2％，質疑其餘99.8％股份到底是誰擁有，農業部至今不敢公開採購合約內容，是否有不可告人的秘密。

凌濤進一步指出，還有一家公司「台農投資」也從巴西及菲律賓進口44萬雞蛋，該公司負責人同時是台農發的代表人，也是前農委會國際處科長，質疑為何巴西雞蛋不給公股背景的人買，反讓超思買，呼籲農業部說清楚。

陳駿季表示，針對外界的質疑，農業部日前記者會都解釋很清楚。政府採購都有一定程序，第三方若想調閱農業部公開資訊，可依政府資訊公開發提出申請，「一直透過喊話會沒完沒了」。

另外，國民黨立法院黨團今也召開記者會，總召曾銘宗表示，巴西政府5月23日宣布為禽流感疫區，農業部也在6月28日公告巴西為禽流感疫區，但超思仍在6、7月分別從巴西進口1697公噸、1760公噸的雞蛋。

立委洪孟楷說，過去政府為防範疫情，只要公告為禽流感疫區國家，該國雞、蛋全禁止輸台，違者可處7年以下有期徒刑或300萬元以下罰金，但農業部卻讓超思持續進口巴西雞蛋，鐵了心要護航超思公司。

對此，陳駿季表示，在巴西的禽流感是在野鳥上發現，而不是在蛋雞場；台灣在進口巴西雞蛋都有嚴格把關，且不符規定的雞蛋也會銷毀，日前都有對大眾說明。

農業部畜牧司副司長李宜謙指出，採購合約內容部分正在整理，後續會依照程序對外說明；至於為何沒選台農投資進口巴西雞蛋，是因為盡管台農投資有其進口經驗，但今年3月蛋荒尋找貿易商時，台農投資尚未與巴西方談好價格，因此並未來申請，但超思已談好且申請進口，加上價格合理，因此才讓超思買。