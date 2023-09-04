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水星、金星、海王星觀賞好時機 9月天象滿檔

中央社／ 台北4日電

欣賞完超級藍月後，台北市天文館表示，9月還有許多天象接連登場，包含剛被發現的新彗星「西村彗星」正逐漸變亮，水星、金星、海王星也都進入觀賞好時機。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，9月有許多值得觀賞的天象，其中最引人矚目的是西村彗星（C/2023 P1），由日本業餘天文學家西村榮男在8月12日發現，軌道週期約434年。

天文館指出，西村彗星目前亮度約5.5等，已經可以用雙筒望遠鏡觀察，在無光害處也有機會用肉眼找到它，而它的亮度將逐漸升高，直到17日通過近日點時達到約2.3等，但此時因為距離太陽太近而難以看見，所以近期是最佳觀賞時機。

天文館建議，民眾把握近幾天的清晨約4時左右，往東北東方低空搜尋，就有機會捕捉到西村彗星蹤跡，而金星將在它右側約15度左右，可作為搜尋指標。

西村彗星遠離後，天文館表示，金星將在19日達到今年最大亮度約-4.7等，耀眼程度甚至可以對物成影；此外，海王星將在當天抵達「衝」，也就是距離地球最近、最適合觀賞的位置。

天文館表示，接著在21日傍晚會發生「月掩心宿二」天象，屆時雖然太陽還沒落下，但因為心宿二很亮，所以透過小型望遠鏡仍可以觀察到它被月球掩入後復出的過程。

最後是水星在22日抵達「西大距」，天文館說明，由於水星軌道位於地球內側，所以與地球外側的海王星不同，最適合觀賞的時機是離太陽最遠的「大距」，屆時水星亮度可達-0.5等，日出前在東方低空用肉眼就能看見。

天文館 彗星 北市

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