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颱風影響菜價「很有感」 3公斤高麗菜一顆售價400元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
高麗菜、進口蔬菜價格上漲，反倒是國產葉菜價格漲幅不高、相對平穩，民眾可以多多消費。記者陳雅玲／攝影
高麗菜、進口蔬菜價格上漲，反倒是國產葉菜價格漲幅不高、相對平穩，民眾可以多多消費。記者陳雅玲／攝影

受到連日下雨及海葵颱風影響，蔬菜供貨量不穩定，價格跟著上揚，讓民眾「很有感」，雲林縣西螺果菜市場平均交易價格從上周六每公斤44.2元漲到47元，其中高麗菜批發價格依品質每公斤漲到80至100元，傳統市場大顆高麗菜一顆就要400元，市場預估風雨對蔬菜產地有明顯影響，短期間價格難以平穩。

記者實際走訪雲林斗六傳統市場，今天仍有民眾趁著未有明顯風雨買菜，一名菜販表示，山上高麗菜受到颱風影響，採收及運送不易，批發價格一路漲，颱風前一件30公斤3千元漲到現在4千元，等於一公斤破百元，一顆3公斤重的高麗菜售價大約在400元左右。

菜販表示，不只高麗菜漲價，像是美生菜、青花菜雖然多數都是進口，漲幅仍相當明顯，品質好的青花菜批發價從颱風前一公斤110元，現在已經漲到150元，根莖類蔬菜也都略有小漲，反倒是國產葉菜價格漲幅不高，相對平穩，民眾可以多多消費。

西螺果菜市場今天交易清淡、貨源少，董事長蔡德福表示，和上周六相比交易價格略微上漲，平均每公斤約47元，今天到貨量僅五百噸，比平常7、8百噸明顯減少。

蔡德福說，接連颱風及外圍環流影響，蔬菜品質、產量、採收、運輸都有影響，目前國產高麗菜都是高山高麗菜，但運輸、採收不便，量少需求多，價格一路漲，品質好的產地批發價每公斤約100元。

他指出，這次颱風影響南部產地，根莖、瓜果類都受創，包括後續播種、生長都因而延遲，價格略有上揚，葉菜類則因天熱、雨水多影響品質，漲幅不多，價格相對平穩。雲林縣府農業處長魏勝德表示，近日氣候仍不穩定，蔬菜品質及供應量持續受到影響，短期供應可能青黃不接。

雲林斗六傳統市場，今天仍有民眾趁著未有明顯風雨買菜。記者陳雅玲／攝影
雲林斗六傳統市場，今天仍有民眾趁著未有明顯風雨買菜。記者陳雅玲／攝影
雲林菜販表示，山上高麗菜受到颱風影響，採收及運送不易，批發價格一路漲，颱風前一件30公斤3千元漲到現在4千元，等於一公斤破百元，一顆3公斤重的高麗菜售價大約在400元左右。記者陳雅玲／攝影
雲林菜販表示，山上高麗菜受到颱風影響，採收及運送不易，批發價格一路漲，颱風前一件30公斤3千元漲到現在4千元，等於一公斤破百元，一顆3公斤重的高麗菜售價大約在400元左右。記者陳雅玲／攝影
高麗菜、進口蔬菜價格上漲，反倒是國產葉菜價格漲幅不高，相對平穩，民眾可以多多消費。記者陳雅玲／攝影
高麗菜、進口蔬菜價格上漲，反倒是國產葉菜價格漲幅不高，相對平穩，民眾可以多多消費。記者陳雅玲／攝影

海葵颱風 高麗菜 雲林

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